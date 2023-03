La hija de Romario pasa de triunfar en Instagram a OnlyFans

Es una realidad que cada vez más personalidades optan por emprender en OnlyFans, la plataforma que se encuentra en su mejor momento.

A partir de la pandemia del coronavirus y con un modelo de negocio en el que brinda 80 por ciento de las suscripciones a sus creadores de contenido, el portal de origen británico gana millones de usuarios alrededor del mundo.

Si bien es cierto que el sitio se caracteriza por su contenido sexual para mayores de edad, no todos los influencers suben imágenes o videos de este tipo.

Tal es el caso de Danielle Favatto, la hija de Romario, quien aterrizó en la aplicación, aunque para sorpresa de sus fans lo hizo de una manera poco común.

Y es que la descendiente de la leyenda del balompié brasileño, abrió su perfil para relatas cómo es su experiencia como madre, luego de muchos años sin querer tener hijos.

“Creé mi perfil en OnlyFans para contar un poco más sobre mis vivencias como madre primeriza”, dijo Dadá, como se ha dado a conocer en sus redes sociales.

“Yo no quería tener un hijo, cambié de opinión de la nada. No tenía maneras con los niños. Era esa persona que, si el niño lloraba en el avión, yo ya estaba enfadada”, agregó en declaraciones que recoge el portal brasileño UOL. “Como he estado aprendiendo a diario, me pareció genial la idea de crear un perfil en la plataforma para hacer vídeos sobre el tema”, agregó.

Lo que no entienden muchos de sus followers, como lo han expresado, es por qué eligió una plataforma del estilo de OnlyFans para realizar este proyecto de vida, en lugar de hacerlo en otros sitios más tradicionales.

La joven se convirtió en madre de la pequeña Maria Eduarda, junto al futbolista del Atlético Cartinense, Fabio Henrique, quien estaba ansioso por ser papá.

“Ser padres era más el sueño de mi novio que el mío. Después de usar un anticonceptivo durante ocho años me lo quité para tomarme un respiro y pensar en tener un hijo o no. Pasó un mes y ya estaba embarazada. En Carnaval tuve la mayor resaca de mi vida y a la semana siguiente me enteré de que estaba embarazada”, dijo la hija de Romario.