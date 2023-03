¿Llegan al altar?: Carmen Gloria Arroyo se sinceró sobre sus planes a futuro con Bernardo Borgeat

Carmen Gloria Arroyo estuvo como invitada en el nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, en donde reveló sobre sus planes a futuro con Bernardo Borgeat.

Todo comenzó cuando la abogada fue parte de la sección “Culpable o inocente”, en la cual reveló que aún no tiene claro si quiere contraer matrimonio con su actual pareja.

“No encuentro una razón para casarme, porque, por ejemplo, uno se casa para darle estabilidad a los hijos, y yo ya no voy a tener más hijos”, respondió con sinceridad.

Asimismo, aseguró que “Ni la fiesta ni el rito, ninguna de esas cosas me interesa”.

Eso sí, Carmen Gloria no lo descartó completamente. “Lo único que me ha hecho pensarlo es que, si a alguno de los dos le pasara algo, qué injerencia tiene el otro, y creo que Bernardo piensa más o menos parecido”, confesó.

Ante tales palabras, Pancho Saavedra preguntó a Bernando su opinión sobre un eventual matrimonio con la profesional de TVN: “No lo descarto, opino que puede ser, ya va a llegar el minuto, pero estoy esperando el momento justo porque capaz que me diga que no, quizá a fin de año”, expresó el exchico reality.