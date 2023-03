“Lo que me molestó fue...”: Carmen Gloria Arroyo sobre repentina salida de Chilevisión

Carmen Gloria Arroyo -animadora del exitosos programa “Carmen Gloria a tu servicio”, el cual debutó con su sexta temporada- se refirió a su repentina salida de Chilevisión indicando que lo que más le dolió y molestó fue que junto a su despido, desvincularan a todo su equipo y no los removieran a otros proyectos, dejando a un grupo de buenos profesionales sin trabajo, comentó en “Socios de la parrilla”.

“En general, los argumentos eran un poco difusos”, comentó la abogada y rostro TVN, respecto a las razones que le dio su antiguo canal, sobre el abrupto final de “La Jueza”, espacio que gozaba de muy buena sintonía, por lo cual, era no ha lugar su salida de pantalla.

A raíz de esto, explicó que los únicos motivos que le dieron para poner término al programa de ayuda social y judicial fue porque no iba en línea con el tipo de contenidos que querían imponer las nuevas jefaturas. Momento donde también se terminó con la transmisión de “Alerta Máxima”.

“Es un equipo de excelencia”

“No les quedó otra que decir que no pertenecíamos a la línea editorial que el canal quería tener para el futuro”, comentó, no muy convencida.

Finalmente, reveló que la situación que más le dolió del fin de La Jueza fue que su querido equipo quedara sin trabajo y el canal no lo considerara para otras producciones. Sin embargo, la solución llegó de sus propias manos.

“Ellos tenían la prerrogativa de querer o no querer hacerlo, eso se los respeto, pero lo que me molestó fue lo de mi equipo, porque es un equipo de excelencia, era gente que se podía reubicar en otros programas. No lo pensaron, no lo evaluaron o no dieron la oportunidad de que alguien se quedara, pero me los llevé a todos, estamos todos allá (en TVN)”, consignó Página 7.