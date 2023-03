Luis Slimming: El cerebro detrás de los chistes más comentados que Copano contó en Viña

El comediante Luis Slimming, quien el próximo 11 de marzo se subirá al escenario del Gran Arena Monticello, a probar parte de su nueva rutina, con chistes de contingencia en relación a Jorge Valdivia y Maite Orsini, contó en un live con Publimetro el tras bambalinas de la rutina de Fabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar, donde él fue uno los artífices de comentados chistes como el de Tonka Tomicic.

“Esa hue...es desubicá. Es como preguntarle la hora a Tonka...”, dijo el humorista en relación al complejo momento que enfrenta la animadora, por el caso relojes vip donde su marido Marco Antonio López, es investigado.

Chiste que sacó varios portales de prensa y que salió del cerebro de Slimming, alías “Don Comedia”, apodo que le puso el mismo Copano cuando trabajaban juntos en Canal 13.

“Yo sabía que tenía que hacer alguna referencia a la Tonka, porque nadie mas la había dicho. Habíamos visto a los humoristas y nadie había dicho nada, entonces había que meterla de una manera orgánica. Y en un momento estábamos repasando la rutina y él me estaba contando esa parte y yo le dije ‘más desubicado que preguntarle a la hora a Tonka´. No me acuerdo si fue eso mismo, pero a Fabrizio le gustó. ‘Ese está bueno´, me dijo.

Además, otro de los comentados momentos, que también sacaron titulares en distintos portales, fue el chiste que realizó a Gonzalo Valenzuela y que se le ocurrió en el último momento.

«Imagínate que hay gente mala onda que dice que Gonzalo actúa mal y yo el otro día lo vi en el video riéndose del chiste de la ensalada (se refiere a parte de la presentación de Belén Mora en el Festival). ¡Tremendo actor chileno! Que no se diga más. Un grande. Gracias maestro”.

De Kiwi a Chico Pérez

Otras de las intervenciones de Slimming en la exitosa rutina de Copano, fue encontrar a un personaje chileno que reemplazara al notero Kiwi, a quien Fabrizio nombraba en gran parte de la presentación.

“Fabrizio me dijo ’hay un problema’ Y yo me imaginé cuál era....El Kiwi podía generar una reacción distinta”. Esto, tras la polémica que generó el exnotero de TVN tras intentar robarle un piquito a Pamela Leiva, como una forma de replicar lo que hizo la humorista la primera noche de Festival con el actor Gonzalo Valenzuela.

“Tuvimos que buscar otro nombre que sustituyera al Kiwi, buscamos nombres como Willy Sabor, Pato Oñate, hasta que llegamos a Chico Pérez. Calzaba perfecto, porque además recién había vuelto a la tele”.

“Yerko hizo lo correcto en bajarse”

Slimming, reveló también que “cuando cayó Yerko me llamaron para ofrecerme el Festival, pero me venía bajando de Olmué y para qué arriesgarme que me vaya mal o menos bien. Si ya la hice. Por qué me voy a arriesgar, mejor espero un añito. Trabajo harto en la rutina y me presento sin apuro”, dijo en relación a una eventual presentación en Viña 2024.

Respecto a la bajada del actor Daniel Alcaíno, destacó que “yo creo que lo de Yerko estuvo bien, tomó una decisión correcta. El público influye mucho en tu rutina. Obviamente no iba a resultar”, sentenció.

