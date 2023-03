Lux Pascal deslumbra con su elegante look en estreno de ‘Sayen’

Este jueves se realizó el estreno de Sayen, película de la productora Fábula que se podrá visualizar por la plataforma de Prime Video. Entre todas las estrellas que llegaron a la premiere, llamó la atención Lux Pascal, quien lució un diseño Armani.

La actriz chilena, que reside en Nueva York, viajó hasta Chile para acompañar a su hermana, quien trabaja en la plataforma mencionada. De esta manera, esta se transforma en la primera alfombra roja de Lux en territorio nacional.

Según Página 7, la actriz preparó su elegante look durante la tarde en el hotel Mandarin de la capital siendo acompañada por un experto en maquillaje y un equipo de vestuario liderado por la estilista Claudia Illanes.

En su Instagram personal subió fotos de su paso por la alfombra roja de la nueva película Sayen, donde además aparece con el actor José Antonio Raffo.

Hermana del famoso Pedro Pascal, Lux es muy unida a él, y así lo han demostrado en redes sociales y distintos eventos donde se le ha podido ver juntos.

“Él también es un artista y me ha servido de guía. Ha sido una de las primeras personas en regalarme las herramientas para conformar mi identidad”, reveló Lux Pascal sobre el protagonista de The Last Of Us.

Esta última cita corresponde a un reportaje que el diario El Universal de México publicó hace dos días acerca de Lux.

Lux Pascal Instagram