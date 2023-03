Paris Hilton no tiene paz ni con su bebé: por esta fotografía la acusaron de hacer Photoshop

Luego de haber anunciado que se había convertido en madre, Paris Hilton compartió la primera sesión fotográfica junto a su bebé, a quien tuvo por gestación subrogada. Las imágenes muestran a la orgullosa mamá junto a su bebé, y existe otro par, donde aparece su esposo Carter Reum y otra más con su mamá, Kathy Hilton.

Paris Hilton poco a poco se ha ido recuperando de la polémica vida que vivía, entre fiestas y algunos excesos, la mujer que parecía que no se casaría nunca, encontró el amor en Carter Reum tras varios intentos y compromisos rotos, actualmente está viviendo su sueño de ser madre, bajo sus propias condiciones y parece estar viviendo más plena que nunca.

En el posteo de la sesión fotográfica, Paris Hilton aprovechó no solo para presentar a su bebé, sino para anunciar el nombre de su primer hijo, Phoenix, muchos aplaudieron la belleza de su familia, pero otros no tardaron mucho en encontrar un evidente error en las imágenes que la socialité compartió.

Los comentarios a Paris Hilton por la sesión que compartió junto a su bebé

Fue específicamente una fotografía la que causó revuelo entre la red, y es que además de incluir hermosos comentarios enviándoles mucho amor a la pareja y al nuevo bebé, hubo otros que no evitaron notar algo en la foto donde Paris Hilton aparece junto a su madre Kathy Hilton.

Como sabemos, Paris Hilton se caracteriza por compartir sesiones fotográficas profesionales, aunque se encuentre en su propia mansión, lamentablemente, el excesivo uso de filtros que utiliza en ellos, apoyada de Snapchat y el propio Instagram, es más que evidente la serie de arreglos que hace a sus fotografías.

Usuarios acusan de exceso de Photoshop a Paris Hilton y Kathy Hilton

Las primeras imágenes de su bebé no se salvaron y de hecho, entre un tumulto de lindos comentarios, también se asomaron otros que mostraban el descontento con la edición de la foto, no tanto por ellas sino por el pequeño Phoenix, y es que como es evidente, la piel de cada una se ve muy suavizada.

Entre los comentarios se leía “Tanto filtro, ¿por qué no pueden ser naturales?”; “Preciosa foto, pero no la editen tanto”; “El exceso de filtros hace que parezca como una caricatura”; “Esto ni siquiera parece real ¿Mucho Filtro?”; “Esto se ve tan Photoshop, qué triste”.

Esto no es todo, pues hubo un usuario que resaltó que esto que estaban haciendo no era bueno, pues podría repercutir en el bebé cuando creciera, ya que solo afectaría en su seguridad al crecer por no poder encontrar en el espejo lo que veía en las fotos.

“Como adultos si se editan ustedes que así sea, pero editar a un niño es asqueroso. Los niños, como son, son hermosos, y al editarlos, los estás preparando para problemas graves de imagen corporal. ¿Cómo se va a mirar un niño en el espejo y no sentirse inadecuado si lo que ven en las fotos no es lo que ven en el espejo? ¡Los niños son perfectos como son!”.