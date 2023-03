Pinilla descarta tajante que separación con Gissella Gallardo haya sido por infidelidad: “Yo la adoro”

Mauricio Pinilla será uno de los invitados a la nueva temporada de “Podemos Hablar”, junto a Daniella Campos, Latife Soto y Fabrizio Copano. El exfutbolista se referirá en detalle a su separación con Gissella Gallardo y a la relación con sus hijos y LUN llevó un adelanto.

Con respecto a cómo se gestó el quiebre matrimonial, Pinilla aseguró que “la verdad es que la relación ya venía desde hace tiempo desgastada, fueron varias cosas, no hubo un tercero ni un hecho en particular, la verdad es que descuidamos mucho a la pareja”.

LEE MÁS: “Me avergüenza ser tu hija”: Pinilla quedó sin alma por afirmación de una de sus retoñas

Jean Philippe Cretton le consultó si el rompimiento tuvo que ver con otras personas. “Absolutamente no, lo que pasó después de eso en adelante, son otros temas porque ella estaba soltera y yo estaba soltero, pero la verdad es que se desgastó con el tiempo. Nos alejamos mucho, yo empecé a darle mucha prioridad al trabajo, ella a sus cosas, me metí de lleno en TV en radios, en cosas, en programas, mucho viaje”.

Precisó que jamás “llegamos a agredirnos verbalmente, pero las discusiones sí eran fuertes (...) la verdad es que cometimos demasiados errores de pareja, demasiados errores que fueron expuestos mediáticamente y lo pasamos mal”.

Con respecto a los primeros meses separados indicó que fue complejo, porque sólo al verse y al frente de los niños, discutían de forma inmediata.

Cretton le preguntó si veía posible el regreso, a lo que Pinilla contestó que “hoy día reestructurar una relación de pareja es casi imposible, porque ha pasado demasiada agua bajo el puente, mares completos, todo hoy día creo que no es posible”.

“Hoy no estoy en condiciones de tomar una decisión tan fuerte y no quiero embarrarla, no quiero volver a lo mismo”, puntualizó.

Respecto a sus sentimientos por la madre de sus tres hijos, dijo que “yo la adoro, la adoro a ella, es una excelente madre, es una buena pareja, por ahí habremos tenido problemas en el camino que se dan a veces sin darse cuenta uno”.