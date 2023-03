“¿Qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo?”: la humildad de Pedro Pascal, el nuevo “novio de Internet”

El actor chileno Pedro Pascal está pasando lejos por uno de sus mejores momentos profesionales. A dos bandas en la tercera temporada de “The Mandalorian” y en “The Last of Us” de HBO, el llamado nuevo “novio de Internet”, no entiende por qué ha llegado a este punto de popularidad.

El sitio Sensacine conversó con el actor, cuyo entrevistador le decía: “eres oficialmente el nuevo novio de Internet y el mundo está rendido a tus pies, ¿cómo estás viviendo esto?”.

“¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta en un viejo como yo? No entiendo, qué ha pasado culturalmente, cómo puede pasar todo esto”, señaló el actor.

“¿Cómo puede pasar esto? que se enfoquen en Harry Styles ¿qué les pasa?”, agregó Pascal.