“Queremos autodenunciarnos“: El mea culpa de Karen y Neme por caso Daniela Aránguiz

Los animadores de “Mucho Gusto”, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, ironizaron por la responsabilidad que les compete, respecto a las polémicas declaraciones que realizó Daniela Aránguiz en el matinal de Mega, donde aseguró que la diputada Maite Orsini de ocupar sus influencias en favor de Jorge Valdivia. Acusación que pasó de la farándula al poder legislativo y judicial.

“Con Jose queremos autodenunciarnos, porque esto que partió como un tema farandulero terminó transformándose en un tema con ribetes políticos”, dijo la exTVN en relación a las implicancias el denominado “telefonazo” que la parlamentaria realizaron con una general de Carabineros, debido a la detención del exfutbolista, la noche del 26 de enero.

“La responsabilidad de todo lo que ha pasado, del fiscal nacional que requiere antecedentes, la general Soza que tiene que dar explicaciones, las ministras, toda la responsabilidad... yo te quiero demasiado Karen, pero es tu responsabilidad”, se exculpó José Antonio Neme.

“Fue tu responsabilidad, porque la gente no sabe cómo las cosas fueron”, agregó el periodista, debido que la llamada la realizaron ellos, tras el live que realizó Daniela Aránguiz el día domingo.

Y fue en ese momento, que comenzaron las acusaciones cruzadas, aunque todo en tono medio en broma, medio en serio.

“Tú llamaste a la Dani”, le espetó Karen. “Sí, yo llamé a Daniela Aránguiz, pero ella no me contestó, porque probablemente no escuchó el llamado y dejé el teléfono ahí. Mi teléfono siempre está en silencio, ella llama de vuelta y tú dijiste: ‘¡Está llamando la Daniela!’”, replicó Neme, culpando a su compañera que debido a su curiosidad, de destapó la tremenda olla.

“Tiene mucho poder”

“Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles. Jorge estuvo detenido y ella lo sacó. Si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta”, fueron las palabras de Aránguiz que escalaron a niveles políticos.