Rosalía histórica al convertise en la primera mujer en ser productora del año

El 2023 para Rosalía está saliendo hasta ahora bastante redondito, debido a que varios de sus temas se encuentran en diversas listas de lo más escuchado y por los recientes premios que ha recibido en los Latin Grammy y ahora un gran reconocimiento histórico en los Billboard Women in Music Awards.

La noche del miércoles 1 de marzo la española se convirtió en la primera artista en recibir el premio a la productora del año en los Women in Music, de la revista especializada Billboard, premiación desarrollada en el Youtube Theater, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos

Agradecimientos

La reconocida revista norteamericana realiza el evento anualmente para reconocer el trabajo de artistas, creadoras, productoras y mujeres ejecutivas con una carrera en ascenso que hayan aportado nuevas ideas a la industria de la música en los últimos años.

“Para mí es muy especial porque esto no es usual y nadie sabe lo dura que es la labor de producción. Muchas gracias (Billboard) por celebrar a mujeres que creamos música, yo hago mis propias canciones, escribo mis propias letras y produzco mi propia música. Este premio lo dedico a las futuras productoras porque sé que no soy la primera y que no voy a ser la última”, se expresó notablemente emocionada la cantante de catalana de 30 años.

Otra de las personalidades más reconocida de la noche fue la cantautora estadounidense Lana del Rey, al recibir el premio visionaria. “Me alegra que ahora sea un gran momento para expresarnos por quienes somos, esto no era así hace 14 años que inicié mi carrera”, comentó la autora de “Summertime Sadness”, quien fue recibida en el escenario por Olivia Rodrigo.

La puertorriqueña Ivy Queen fue otra de las ganadoras de la noche al recibir el premio de manos de su compatriota, Bad Bunny. Dichos premios se celebran desde 2007, y en el pasado fueron reconocidos por sus trabajos y trayectorias estrellas como Madonna, Ariana Grande, Lady Gaga y Taylor Swift.