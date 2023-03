“Si alguna vez tengo problemas”: Raquel Argandoña reconoce especial pacto que mantiene con su ex Hernán Calderón

Raquel Argandoña reconoció este jueves en el programa “Tal cual” que a pesar de estar separada hace varios años del abogado Hernán Calderon, mantiene un amigable pacto con el padre de sus hijos, Kel y Nano, en el caso que cualquiera de los dos esté pasando por momentos difíciles.

La confesión de la coanimadora del espacio de TV+ llegó anoche en medio del análisis que realizaba junto a José Miguel Viñuela y Marlen Olivari del polémico episodio que mantiene enfrentados por estos días a Daniela Aránguiz con su exmarido, Jorge Valdivia, en el escándalo farandulero de la semana.

El acuerdo de Raquel Argandoña

Sin entrar en mayores detalles del conflicto entre la mediática y el retirado futbolista, los conductores del programa enfocaron sus comentarios en la pregunta “¿se puede seguir amigo de tu ex?” para contar sus vivencias personales respecto de sus relaciones pasadas.

En ese contexto fue que Argandoña recordó que hace algunos años, y luego de un tiempo separada de Calderón, había confesado que podrían reencontrarse en caso de llegar ambos solteros a su vejez. Algo que si bien aseguró anoche no podría darse, debido a que el “tiempo pasa” y “las cosas cambian”, no afecta el acuerdo de apoyo mutuo que tácitamente acordaron.

“Uno como que siempre hace pactos, cuando ya tenís (sic) hijos y todo, y hacen su vida cada uno, pero dices: ‘Yo, si alguna vez tengo un problema, cualquier problema que sea, unque no haya hablado con Hernán por tres meses, yo sé que va a ser el primero que me va a decir: ‘Aquí estoy’”, reconoció.

“Y si él tiene un problema, y me necesita, ponte tú, no sé, si hay que cuidarlo o algo así, yo veré quién lo puede cuidar y si no, lo podría cuidar yo. Si es que la situación en ese momento se da. Pero yo creo que él cuenta también conmigo”, prosiguió la animadora, quien puntualizó que este tipo de tratos tácitos no se producen con todas las exparejas.

“Eso es bueno, yo creo. Pero eso se da cuando hay hijos, de por medio”, finalizó.