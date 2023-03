Tras retorno a Canal 13: Los planes de Mega para reemplazar a Soledad Onetto en prensa

La renuncia de Soledad Onetto en Mega dejó un vacío que tiene a los ejecutivos buscando entre cielo mar y tierra al rostro que pueda suplir el repentino cupo que dejó la periodista, tras 11 años como conductora de Meganoticias, informó El Mercurio.

Fue el año 2012 cuando arribó a la señal de Vicuña Mackenna directamente desde Canal 13. Más de una década después, vuelve a su antigua casa televisiva, donde se encontrará con sus antiguos compañeros José Miguel Repenning y Priscilla Vargas, quienes también emigraron tras 20 años leyendo noticias.

Debido a esto, desde el canal informaron la estrategia que piensan llevar a cabo para potenciar su noticiero y que no decaiga, tras la partida de sus importantes rostros.

“El principal atributo de Meganoticias en todos estos años ha sido el equipo que lo compone, además de su capacidad de reaccionar a los cambios de la industria”, indicó el mandamás del Departamento de Prensa, Giancarlo Dazzarola, quien no descartó fichar a una nueva conductora para suplir la ausencia de Onetto, explicó al citado medio.

Esto, porque tanto Juan Manuel Astorga, Andrea Arístegui, Natasha Kennard y Gonzalo Ramírez, seguirán liderando sus proyectos, como “100 indecisos”, “Meganoticias Amanece”, y “Conecta e Informa”.

Además, Rodrigo Sepúlveda, por su parte, sigue a cargo de “Meganoticias” Alerta, y los comentarios deportivos en los demás noticieros.

“Solo me queda agradecer”

“Sólo me queda decir gracias a todos los que permitieron que yo estuviera ahí y sacara lustre a mi profesión. En cada reunión que tuvimos les dije “los conductores somos la guinda de la torta” y tenemos el honor y la tremenda responsabilidad de ejecutar en la puesta al aire el trabajo que otros profesionales y técnicos hace”, escribió en sus redes sociales la periodista.

”Siempre me sentí querida en Mega y eso no es poco decir; todo ese cariño, contención y respeto profesional me lo llevo en el corazón”.