“¿Abrirías una cuenta de Only Fans?”: Fernando Godoy quedó descolocado después de pregunta de la “Fiera”

El actor Fernando Godoy estuvo de invitado en el programa de conversación de Pamela Díaz, “Terrazas Stones”, y la animadora le hizo una curiosa pregunta que lo dejó para adentro.

La “Fiera” le consultó: “¿Abrirías una cuenta de Only Fans?”, lo que sorprendió al actor, quien terminó diciéndole que no. Pamela le preguntó por qué no lo haría, y dijo que le molestaba la idea de que sus hijos lo vieran y que no tiene el abdomen que él quisiera.

“¿Y si te dijeran (que te dan) un palo verde? Si son unas fotos no ma’, no le des color, si tampoco es que...”, le respondió Díaz. “Por esa plata, quién no, da lo mismo”, aseguró Godoy.

“Ahora, si me echan...”

La animadora le dijo si es que le preguntaría a su esposa, si dependería de ella. “Ella me saca la cresta, yo creo que me diría que no, sin duda. No, qué raro sería tener un Only Fans, ahora, si me echan o algo así...”, señaló el actor dejando la puerta abierta en ese caso.

Ella le sugirió que trabajara una vez al mes, y de ahí se pusiera a plantar papas o algo. El actor siguió el juego y señaló que plantaría mostrando el poto, como un temporero sexy.

“Eso puede ser un Only Fans entretenido, no tiene por qué ser sexual”, le dijo Pamela Díaz, quien hasta se ofreció a armarle la cuenta.