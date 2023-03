“Alerta de matri”: Vanesa Borghi y Carlos Garcés confirman importante paso en la relación

La modelo Vanesa Borghi confirmó que su relación con Carlos Garcés va viento en popa y dio a conocer el siguiente paso que dieron como pareja, tras una pregunta que le realizaron en su cuenta de Instagram, donde le consultaron por qué su pololo se estaba deshaciendo de sus pertenencias.

“¿Hola, por qué estás vendiendo todo del depto. te vas de Chile o te vas a vivir con tu pololo”, le escribieron en su red social.

Ahí la exMorandé con Compañía no le dio más vueltas al asunto y contó a los cuatro vientos la buena nueva.

“Porque nos mudamos juntos”, respondió directa, sin ocultar los nuevos pasos que dieron, tras un año de romance, aunque sin dar mayores detalles de dónde será el nido de amor.

Semanas atrás compartieron imágenes de sus increíbles y románticas vacaciones en Europa, compartido varias postales del viaje en sus redes sociales.

“Alerta de matri”

Pero, lo más revelador, que no se sabe si va en serio o solo fue una campaña de modelaje, fueron las últimas postales que subió en su Instagram, junto a un revelador mensaje.

“Alerta de Matri... Cómo me veo vestida de Novia? Había tantos modelos que no sabía cuál probarme. Además uno más lindo que otro! Les agradezco a las chicas por la ayuda y asesoría- Les paso el dato a todas las futuras novias...Yo aún no me decido… pero cual creen que me queda mejor de estos”, escribió.

¿Cómo es su relación con Carlos?

Vanesa asegura que su dinámica con su nuevo galán “es súper relajada, somos muy buenos compañeros, y eso nos gusta mucho y nos une cada vez más”, describió y que “dejamos fluir lo que cada uno siente y tratamos siempre de mantener una buena comunicación para saber lo que el otro busca o quiere”.

Con respecto al viaje, aseguró que ha estado muy tranquila y que espera que todo “se vaya dando dependiendo de lo que ambos queremos”. Es decir, la pareja está relajada y no anda de tour todos los días puesto que quieren tener tiempo para “hacer poco y regalonear mucho”.

Finalmente, sobre su futuro con Carlos y tras ser consultada sobre si vivirán juntos, la exMorandé confesó que: “Lo hemos conversado, por lo que ya tengo que ir pensando en hacer espacio en mi closet”, lo que “sería lo más difícil hasta el momento”, finalizó.