¿Buscando facturar?: influencer venezolana afirma haber tenido relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo

Georgilaya, influencer venezolana que cuenta con 184.000 seguidores en Instagram, recientemente se hizo tendencia tras haber asegurado que tuvo relaciones sexuales con el futbolista Cristiano Ronaldo.

El encuentro, en sus palabras, se había originado el pasado 25 de marzo, en el hotel Swish Solverde de Vila Nova de Gaia, en el norte de Portugal, y relató que la situación se desenvolvió de una manera en la que ella se sintió manipulada por el jugador:

“Cuando leí el mensaje, pensé que si iba allí, hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría tomarme más fotos”, afirmó en declaraciones al diario inglés The Sun. “No creo que, en esa situación, tendría sexo. El caso es que sucedió. Fue consensuado de mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada, por la notoriedad y el poder de Cristiano”, afirmó la influencer.

De igual manera, Georgilaya fue muy clara e hizo hincapié en que ella fue quien provocó el encuentro sexual o se contactó con él: “Fue Cristiano Ronaldo quien vino a mi habitación, no al revés”; confesó que ha sido víctima de ataques y burlas a su cuerpo tras exponer este suceso.

Modelo venezolana, Georgilaya, aseguró haber tenido relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo en 2022 pic.twitter.com/fboQF2Jb0d — Angel David Quintero (@AAngelDaviDQ) March 3, 2023

Aunque el goleador portugués negó rotundamente estos hechos y afirma encontrarse furioso, así lo informó el medio de comunicación portugués Correio da Manhã: “Esto es completamente falso y difamatorio”. Se desconoce si tomará acciones legales contra la venezolana.

Georgilaya se pronunció en medio del drama que armó sobre su encuentro con Cristiano Ronaldo

Georgilaya, viendo todo el drama que causaron sus declaraciones, respondió a estas declaraciones y atacó a la prensa:

“Estoy súper asombrada por cómo existen ciertos periodistas (si así se les puede llamar), que se encargan de difundir una información sin siquiera tomarse un minuto de su tiempo para investigar. No ando buscando fama y, no menos importante, no soy menos mujer que nadie por aparecer con poca ropa en las fotografías de mi perfil”, comentó.

“No tengo miedo. Voy a alzar mi voz para defender mi verdad, que es la verdad de los hechos que ocurrieron con esta persona. Sabía lo que me venía, sé el poder que hay detrás de esa persona, pero no hay nadie tras el poder de Dios. He recibido muchísimos mensajes, tanto ofensas como también mujeres que han pasado por lo mismo y se lo han callado. Después se los compartiré, pero más adelante”, contó por medio de una historia de Instagram.

La bloguera "Georgilaya" afirmó que Cristiano Ronaldo fue a su habitación y tuvieron sexo.



En todo caso si Cristiano fue a su habitación fue a regalarle plata, porque con esa cara de cachifa no hay de otra 🤣🤣 pic.twitter.com/g7rpJJEiBM — HombrePieInmortal (@InmortalPieVzla) March 2, 2023

