El rol inesperado de Mauricio Pinilla en el acercamiento entre Iván Zamorano y Daniella Campos

En el estreno de la nueva temporada de “Podemos Hablar”, el reconocido programa conducido por Jean Philippe, se reunieron Fabrizio Copano, Latife Soto, Mauricio Pinilla y Daniella Campos para compartir anécdotas y confidencias.

Durante el segmento en el que el conductor hace preguntas al azar, Mauricio Pinilla y Daniela Campos se unieron para revelar una historia inédita sobre cómo la ex Miss Mundo se reencontró con Iván Zamorano después de su polémica ruptura, gracias a la intervención de Pinilla.

Según contó Mauricio, la relación entre Iván y Daniela había terminado hace algún tiempo, “Ya había pasado harta agua bajo el puente”, comentó Daniela. Y fue durante una comida en la que ambos futbolistas compartían cuando Pinilla sugirió que Iván fuera a hablar con Daniela para arreglar las cosas.

Daniela, por su parte, se unió a la conversación para contar que había pasado un momento difícil después de la ruptura y que no había hablado con Iván en mucho tiempo. “Éramos muy amigos con Mauricio, y la verdad yo lo había pasado re mal con la siguiente relación que había tenido Iván… porque él había dicho cosas bien feas mías y ahí nuestra relación se quebró y nunca más hablamos”, comenzó contando.

“Y estaba yo en mi departamento de soltera, sin saber escribir ni leer, porque ¿tú crees que me llamaron?”, contó entre risas. “Y llega el amigo aquí, se anuncia el señor Pinilla en conserjería, y abro la puerta y era Mauricio con Iván”, continuó relatando. “Y Mauricio dice: No, yo los dejo aquí y me voy”, reveló para sorpresa de todos los presentes.

Gracias a esta intervención, según Daniela, pudieron limar asperezas y hoy en día comparten una buena amistad. “Hablamos toda esa noche, limamos todas las asperezas, nos perdonamos, ambos”, afirmó Daniela, agradeciendo a Mauricio por el reencuentro.

Revisa la anécdota completa aquí.