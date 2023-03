Esto es lo que Cazzu, la nueva novia de Nodal, piensa sobre Belinda

A poco más de un año del rompimiento de Belinda y Christian Nodal, el recuerdo de la cantante sigue estando presente, a pesar de que él ahora se muestra feliz con su nueva novia, la rapera argentina Cazzu.

Por lo que ahora sorprendió que la artista decidió compartir qué es lo que piensa sobre la intérprete de “Bella Traición”, pues, en repetidas ocasiones, los fans se han tomado el tiempo para compararlas.

¿Qué dijo Cazzu sobre Belinda?

En una reciente entrevista, la argentina habló sobre Belinda y desmintió los rumores de una enemistad, destacando que tiene una gran admiración, gracias a que cuenta con una extensa trayectoria artística.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Yo a su música le tengo muchísimo respeto”, dijo en el programa “Siéntese quien pueda”.

Además, Cazzu confesó que creció escuchando la música de la artista, pues recordemos que era una de las máximas estrellas de hace algunos años.

“Me encantan muchas de su discografía y la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto. A la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, agregó.

La relación de Cazzu y Nodal

Desde hace unos meses, Nodal y Cazzu dieron a conocer su romance, el cual surgió meses después de que él terminó su compromiso con Belinda.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el intérprete de “Adiós Amor” le dijo a la rapera que la amaba en pleno concierto.

Aunque algunos señalan que, tal vez, ella se aprovechó de él para darse a conocer en México y Estados Unidos.

En repetidas ocasiones, Nodal se ha mostrado feliz de poder compartir con la rapera, asegurando que está en uno de sus mejores momentos.