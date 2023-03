“Lamentablemente me cag****”: Mauricio Pinilla se sinceró sobre la filtración de video íntimo

En el capítulo inaugural de la nueva temporada de “Podemos Hablar”, el exfutbolista Mauricio Pinilla, quien estuvo envuelto en un gran escándalo mediático después de la filtración de videos sexuales de él con una escort.

En el segmento del bar, donde el animador Jean Philippe Cretton se sienta a tener una conversación íntima con uno de los invitados, Pinilla habló del episodio tras ser consultado si ha tenido que darle explicaciones a sus hijos sobre alguna situación en la que se ha visto involucrado.

“Explicarles desde esos videos que salieron que me grabaron en mi casa, explicarles que la realidad no era esa. No lo quise explicar mediáticamente porque creía que era meter más el dedo en la herida”, señaló Pinilla.

“Me cag****”

Cretton le preguntó qué es lo que tuvo que decirle a sus niños, por lo que el comentarista deportivo señaló que “tuve que explicarles que lamentablemente me cag****”. Él señaló que lo perjudicó la persona que hizo los videos sin su consentimiento, “lo sacó de contexto, y dijeron un montón de cosas que no habían pasado”, agregó.

“Ellos tienen súper claro lo que yo les tenía que explicar, la verdad es que yo solamente puedo decir que yo no tuve ninguna interacción con ella, nada más”, concluyó.

El periodista le consultó si es que va a tomar acciones legales en contra de la persona que filtró los videos, “mis abogados tienen toda la información, obviamente hay vulneración de la privacidad, de mil cosas. Imagínate, yo no puedo ni hacer un carrete en mi casa porque alguien puede estar grabando”, señaló.