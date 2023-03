“Los dos queremos”: Christell Rodríguez reveló su deseo de convertirse en madre

Christell Rodríguez es parte de la nueva temporada de Aquí se baila, por lo mismo fue entrevistada por el portal Página 7, donde la cantante se refirió a cómo ha enfrentado este nuevo desafío televisivo.

“Ha sido agotador, más cansador que la vez pasada, obviamente porque llevo mucho más tiempo preparándome. Ahora estoy preocupándome de pasarlo bien, sé que hay hartas expectativas, pero la gente está súper receptiva y comprensiva, me estoy esforzando, pero no presionándome del todo”, aseguró.

Además, la cantante agregó que durante su preparación para ser parte del estelar, se fue de “mini luna de miel” con Roberto Parra, con quien contrato matrimonio a comienzos de febrero.

“Tampoco sentí que me desconectara del programa, al contrario, porque igual me preocupo mucho de estar mentalizada y de la responsabilidad de cumplir acá”, afirmó.

Con respecto a su nueva vida de casada también contó: “Muchos me preguntan qué se siente, y en realidad hasta ahora no he sentido mucho la diferencia, obviamente las conversaciones que tenemos cambiaron, las cosas que hay que preocuparse, pero fuera de eso, tenemos una relación bien sólida, así que estamos tranquilos y disfrutando”.

Sumado a eso, la exintegrante de Rojo comentó: “Ya estamos cumpliendo nuestro primer mes de casados, así que igual nos hemos visto poco, ya que yo estoy en Santiago y él en Viña del Mar por su trabajo, pero siempre hablamos, él me apoya y da su cariño”.

“Deseamos tener nuestra verdadera luna de miel, queremos viajar, así que espero estar muchas semanas acá en Aquí se baila para ahorrar en eso, esperamos lograrlo de aquí a fin de año”, confesó.

También, Christell Rodríguez se sinceró sobre la posibilidad de convertirse en madre. “Los dos queremos ser padres jóvenes, pero igual somos muy organizados para nuestras cosas, y queremos tratar de estar ambos en una buena condición de salud”, indicó.

“Se necesita un poder adquisitivo para poder agrandar la familia, somos muy responsables en ese sentido, también cada uno tiene sus proyectos, pero quizás en un futuro no muy lejano pase”, finalizó.