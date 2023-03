Mauricio Israel sobre caso Aránguiz- Valdivia: “Daniela no quiere que Jorge esté con nadie”

En el porgrama “Sígueme y te sigo” (TV+) de esta tarde de viernes los panelistas analizaron los nuevos antecedentes que se han conocido de la polémica que involucra a Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini. Sobre este caso, Mauricio Israel planteó una radical teoría al respecto, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Yo creo que Daniela quería dañar la relación del Mago con Maite, porque le da miedo que él ya no la busque a ella”, inició sus palabras.

En esto, la panelista Titi García-Huidobro le encontró razón, señalando que, según parece, el Mago “está iniciando una relación más seria que las que le conocíamos hasta ahora”.

“Yo desde el primer día dije que Daniela no quiere que Jorge esté con nadie. Acuérdate de que ella empieza a llamarlas a todas. ¿Cómo surgió el episodio de la ‘cara de cuica’?” fundamentó Mauricio.

Ante esta tesis, Andrés Baile argumentó que cada persona tiene su forma de reaccionar a una infielidad y, por tanto, no se podía juzgar tan fácilmente a la ex Mekano. “No sé si está bien o está mal, pero así es”, indicó.

La teoría de Israel

“Si ella le ha aguantado y perdonado tantas, yo creo que en este caso puntual ella siente, por primera vez, que lo va a perder definitivamente”, postuló Mauricio Israel sobre la panelista de “Zona de Estrellas”.

De acuerdo con Israel, Aránguiz ve en Orsini a una mujer “que no está con él por su plata y no necesita fama, porque la tiene por ella misma, si es diputada”.

Esto explicaría que se sienta mucho más amenazada en su matrimonio, el cual ha perdurado por años a pesar de todos los escándalos y polémicas que lo han enlodado.