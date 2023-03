Raquel Argandoña y Paty Maldonado muertas de la risa al recordar históricos rumores: “Yo fui escort VIP”

En “Tal Cual” las amigas Raquel Argandoña y Paty Maldonado se agarraron para el palanqueo, como lo hacen habitualmente, y recordaron las aventuras amorosas de la cantante.

Por lo que la “Quintrala” le preguntó a cuántos moteles había ido. La conductora dijo que ella no iba a moteles, sino que a hoteles, “me llevaban a hoteles porque yo fui escort VIP”, lanzó. Esta talla espontánea despertó las carcajadas de todo el panel, ya que hacía referencia a un rumor que ha seguido a Raquel Argandoña por años.

“No ves que decían que nosotras éramos sueltas”, comentó Raquel entre risas. “A nosotros siempre dijeron que teníamos una casa de remolienda, y que repartíamos prostitutas a todas partes”, reveló Patricia.

La confusión de Maldonado

José Miguel Viñuela señaló que había escuchado el rumor que ellas eran pareja y que la animadora era escort, por lo que ambas se rieron. “Yo por eso no puedo escribir la memoria”, señaló Raquel.

El animador le explicó a Paty que decían que a Raquel “la invitaban a viajar, le pagaban todo y le pasaban una tarjeta de crédito, como una dama de compañía”, aclaró. “Ah, no sabía eso yo”, respondió Paty como si estuviese escuchando por primera vez una revelación sobre su amiga.

“¡Ay, tonta! ¡Jamás! Si no, no estaría sentada acá”, exclamó Raquel. La confusión de Maldonado se debió a que no conocía el término de escort, pero sí el de dama de compañía, por lo que le quedó más claro.