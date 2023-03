Salió jugando: La respuesta de Mauricio Pinilla sobre Gala Caldirola en “Podemos Hablar”

Mauricio Pinilla salió jugando y gambeteó como todo un crack la pregunta sobre Gala Caldirola que le realizó el barman y periodista de “Podemos Hablar”, Jaime Figueroa, quien durante el backstage le lanzó directo al grano la consulta sobre la española, de quien se especula que habría tenido algún tipo de relación tras su separación con Gissella Gallardo, consignó Página 7.

La ingeniosa respuesta surgió en el primer capítulo de la temporada 2023 que reunió al exfutbolista y animador, junto a la tarotista Latife Soto, el comediante que estuvo por segunda vez en el Festival de Viña del Mar Fabrizio Copano y la exmodelo Daniella Campos, quien protagonizó una polémica por violencia intrafamiliar con su expareja.

Antes de dar inicio al episodio de conversación en el estudio, se mostró el clásico backstage realizado por Figueroa, donde entrevista a los invitados al momento de llegar al canal, cuando le preguntó a Pinilla “¿Y qué pasó con la Gala finalmente Mauricio?”, lanzó.

“Me cagó el chiste”

Sin embargo, la rapidez del exUniversidad de Chile, le permitió meter un chiste de media cancha, tal como la recordada conferencia de prensa cuando se mandó la icónica frase “un caballero no tiene memoria”, luego que le preguntaran por el encuentro con Coté López, cuando habrían visto la película “El rey león”.

“¿Y qué pasó con la Gala finalmente Mauricio...?”, “No, no me invitaron”, contestó Pinilla, en relación a la Gala, ceremonia previa al Festival de Viña del Mar 2023, de la cual no fue parte en su última versión.

Tras ello, el periodista remató el chiste señalando “No te invitaron, mira qué rápido es. Me cagó el chiste”, provocando las risas del exjugador.