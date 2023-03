“Súper” Daniel Matamala ganó “El Rosco” de Pasapalabra: $8 millones para una buena causa

Este viernes, Daniel Matamala se coronó como el nuevo ganador de ‘El Rosco’ de Pasapalabra, tras acertar a los 25 conceptos que compone el juego. El periodista impresionó al conseguir sobreponerse a su colega Rayén Araya y, por lo mismo se llevó el premio de 8 millones de pesos para la Corporación para la Nutrición Infantil (Conin).

Apenas ganó, Matamala se acercó a la representante de la fundación, para celebrar y realizar un emotivo discurso: “Siento mucha emoción, además es tan lindo el trabajo que hacen ellos, nos trajeron regalos que los niños nos enviaron antes, y yo creo que eso me dio la fuerza, la sabiduría y la calma, para haber ganado hoy día”.

“Muchas gracias a ustedes, y a todos los que están allá, porque la labor que hacen es maravillosa”, agregó el comunicador, tal como consigna Página 7.

Después, la encargada de Conin, Constanza, agradeció el respaldo de Matamala y el premio que va dirigido desde el programa a los pequeños que se atienden en el recinto.

Por su parte, Daniel destacó al equipo que lo acompañó durante su paso por el programa, donde en tres oportunidades le faltaron menos de cinco conceptos para llevarse el millonario premio. “Fue un agrado estar con ellos”, aseguró.

“Yo era bien fan del programa, lo veía cada vez que podía, porque justo lo dan antes de las noticias, y estoy súper contento de haber ganado” , señaló a LUN.

Matamala también señaló: “Me habían invitado a jugar ‘El Rosco’, pero la verdad es que no me sentía muy preparado. Había ido varias veces como uno de los que les ayudaban a los competidores profesionales. Este año me invitaron y dije que sí. Lo hice para probar, para saber cómo sería. Por suerte pude ganar”.

[ LEE TAMBIÉN: “Gato por liebre”: La rabia de Daniel Matamala contra uso indebido de su imagen en la web ]