Pedro Pascal es uno de los actores mejor pagados y su patrimonio neto lo confirma

Tras el éxito de The Last of Us de HBO y The Mandalorian de Disney+, Pedro Pascal disparó su patrimonio neto y se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la industria. Comenzó en papeles pequeños en Game of Thrones y Narcos. Ahora es Joel en The Last of Us y Djin Jarin en The Mandalorian.

Inicios de Pedro Pascal

“Me fascina ver cómo se expanden este tipo de experiencias basadas en fanáticos. Tienes Game of Thrones y luego Star Wars, y todo el mundo de los videojuegos era algo nuevo para mí. La increíble escritura del escritor y showrunner Craig Mazin (en The Last of Us) fue realmente lo mejor que pude pedir”, dijo alguna vez el actor.

¿Cuál es el patrimonio neto de Pedro Pascal?

El patrimonio neto de Pedro Pascal se estima en alrededor de $ 10 millones, según Celebrity Net Worth. Aunque nació en Santiago en Chile, el actor emigró desde muy pequeño junto a sus padres después que Pinochet llegara al poder.

Luego de bregar varias luchas en familia, finalmente se establecieron en Estados Unidos. Su amor por las artes inició en la secundaria en la Escuela de Artes del Condado de Orange y luego asistió a la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, donde obtuvo una especialización en actuación.

Casting en Game of Thrones

Pascal alguna vez le dijo a Variety: “Estaba dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa para trabajar más. Y eso significaba que si la gente se sentía confundida por a quién estaban mirando en la sala de casting porque su primer nombre era Pedro, entonces cambiaría eso”.

Pero las cosas dieron un giro cuando su amiga Sarah Paulson, lo ayudó a hacer una audición para Game of Thrones.

En algún momento bromeó sobre su fortuna, cuando se le preguntó si se revolcaba en su dinero como Demi Moore en Indecent Proposal: “No tengo cuerpo para eso. Ella es básicamente la única que podría lograrlo. Sí, recibo mi efectivo. Lo extiendo por toda mi cama y me doy vueltas en él”.

¿Cuánto gana Pedro Pascal en The Last of Us?

Variety reseñó que Pedro Pascal gana 600.000 dólares por episodio, siendo uno de los actores mejor pagados de 2023. Obteniendo un total de 4,5 millones de dólares por los nueve capítulos de la primera temporada.