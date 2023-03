Y esto sigue señores: Daniela Aránguiz asegura que encontrar artículos femeninos en departamento de Valdivia le provocó “vómitos”

Tal como lo hiciera Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz emitió un comunicado para responder punto por punto las acusaciones de su marido. El exfutbolista indicó que fue víctima de maltrato durante mucho tiempo y la acusó además de haber provocado destrozos en el Apart Hotel donde vive.

“Jamás en mi 17 años de casado realizado alguna conducta constitutiva de violencia intrafamiliar, ya sea en contra de mi cónyuge, o bien respecto a mis hijos”, aclaró de entrada.

Pero la respuesta de Aránguiz no se dejó esperar. Valdivia indicó que “el día 23 de febrero pasado, en hora de la mañana, y encontrándome fuera de mi domicilio, doña Daniela Aránguiz, en contra de mi voluntad y vulnerando los sistemas de seguridad de la parte hotel, ingresó a mi habitación y destruyó diversos objetos y prendas de vestir de mi propiedad, sustrajo otras especies que ahí se encontraban, y provocó una serie de daños en el interior de mi habitación, lo cual fue contratado por diversos testigos quién es me comunicaron lo sucedido”.

Sin embargo, su aún esposa indicó que “para aclarar los hechos ocurridos, es necesario precisar que, junto a mi cónyuge, ese mismo día mantuvimos un encuentro íntimo, donde posteriormente él me invita a tomar un café en un recinto cercano a mi domicilio y a su hotel, esto en horas de la mañana”.

“Al llegar al lugar donde me había citado y esperar cerca de 1 hora sin recibir respuesta, decidí ir al recinto donde se hospedaba de manera ocasional. Yo tenía tarjeta de acceso, la cual recibí por parte del mismo Sr. Valdivia, ya que en anteriores ocasiones mantuvimos encuentros en ese mismo recinto, hecho del cual tengo pruebas”, aseguró Aránguiz.

“Al ingresar a su habitación, encuentro ropa y diferentes artículos femeninos, lo cual me provocó un ataque de pánico y ansiedad, derivando en vómitos provocados por nervios, lo que me dejó totalmente inhabilitada para realizar cualquier tipo de acción de las cuales se me acusa. Posterior a este hecho y al verme tan afectada decidí retirarme del recinto”, afirmó.

Lamento mucho tener qué ocupar mi redes por esta causa. No se trata de publicar mi vida si no defenderme ante una serie de acusaciones graves en mi contra. EMPATIA pic.twitter.com/fl6j6cDrfx — Daniela Aranguiz 🪶 (@Danyaranguizf) March 4, 2023

Las acusaciones de Valdivia

El comentarista de ESPN además sostuvo que “los hechos antes aludido se unen además al constante y habitual maltrato psicológico y verbal del cual es sido víctima de parte de mi cónyuge durante los años y que he decidido erradicar para siempre por el bien de mis hijos y el mío propio”.

Finalmente, señaló que “he tomado la decisión de ejercer la acción legales correspondientes para esclarecer totalmente estos hechos de los cuales he sido víctima y de esa manera demostrar la falsedad de las imputaciones que se han hecho sobre mi persona, y que hoy circulan a través de los medios de comunicación, dañando seriamente mi reputación y honra, y con ello la estabilidad de mi familia, y en especial, de mis hijos”, sentenció firmando como Jorge Valdivia Toro.