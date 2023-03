Estas son las últimas 10 películas ganadoras del Oscar a Mejor Película. Conoce dónde puedes verlas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organiza los premios Oscar, es una organización con una larga trayectoria en la promoción y el reconocimiento del cine de calidad, por eso su premio a la Mejor Película tiene gran importancia durante cada año.

Para determinar la película ganadora, los miembros de la Academia votan por su película favorita en una lista de candidatos preseleccionados. La votación se lleva a cabo en varias rondas, en las que se eliminan gradualmente las películas menos votadas hasta que queda una sola ganadora. En el proceso de selección, se tienen en cuenta varios factores, como la calidad de la dirección, el guion, la actuación, la edición, la cinematografía, la música, los efectos especiales y la producción en general.

A pesar de que la reputación de la Academia es muy alto, muchos críticos coinciden en que la cinta ganadora a Mejor Película no siempre es la película más popular de ese año. De hecho, casi siempre las películas toman un reimpulso en las salas de cine luego de la premiación.

Es por eso que si no has visto las últimas 10 películas ganadoras del Oscar a Mejor Película, pues continúa leyendo que encontrarás el lugar donde la puedes ver.

Películas ganadoras del Oscar en los últimos 10 años

CODA - 2021

Ruby es el único miembro con audición de una familia de sordos. Cada mañana, antes de ir a clases, trabaja con sus padres y su hermano tratando de mantener a flote su negocio. En el coro del instituto, Ruby descubre su pasión por la música.

Disponible en HBO Max

Nomadland - 2020

Una mujer que lo ha perdido todo decide emprender un viaje hacia el Oeste como una nómada en una caravana. Fern ve como su vida y su ciudad en la zona rural de Nevada se ven devastados por la recesión económica y ella decide explorar la vida fuera de una sociedad convencional.

Disponible en Star+

Parasite - 2019

Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo, empieza a impartir clases particulares en la adinerada casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, entablan una relación de resultados imprevisibles.

Disponible en Netflix

Green Book - 2018

Un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962, un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo.

Disponible en HBO Max.

The Shape Of Water - 2017

Baltimore, década de 1960. Elisa, muda desde que era un bebé, trabaja como limpiadora nocturna en un centro de investigación aeroespacial. Una noche, mientras está limpiando en una zona de alta seguridad, ve cómo llevan al laboratorio una cápsula con un extraño ser en su interior. Se trata de un hombre anfibio, del que se enamora. A partir de entonces, Elisa elabora un plan para liberar al mutante.

Disponible en HULU.

Moonlight - 2016

Un joven de familia humilde que vive en Miami en la época en que los cárteles de la droga libran en la ciudad una auténtica batalla, tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Mientras madura en un ambiente hostil, experimenta la alegría, la ira, el placer de la belleza, el éxtasis y el dolor. Todo lo conocerá y de todo aprenderá.

Disponible en HBO Max.

Spotlight - 2015

En el año 2001, un equipo de periodistas del periódico “The Boston Globe” destaparon un escándalo de pederastia ocurrido en la Iglesia católica de Boston y protagonizado por el sacerdote John Geoghan, quien abusó de más de 80 chicos.

Disponible Apple TV On Demand.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) - 2014

El actor Riggan Thomson, famoso por dar vida en la gran pantalla a un icónico superhéroe, intenta dar un giro a su carrera montando una obra de teatro en Broadway.

Disponible en HBO Max.

12 Years a Slave - 2013

Basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Solomon Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras tomar una copa con dos hombres, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en plantaciones de Louisiana, donde es obligado a permanecer durante 12 años hasta su liberación

Disponible en Apple TV On Demand.

Argo - 2012

El 4 de noviembre de 1979, revolucionarios iraníes atacan la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando a 66 rehenes. En medio del caos, seis estadounidenses logran escapar refugiándose en la casa del embajador canadiense. Sin embargo, sabiendo que solo es cuestión de tiempo para que sean encontrados, el Gobierno de los Estados Unidos llama al especialista Tony Mendez, quien idea un arriesgado plan para sacar al grupo del país.

Disponible en Apple TV

The Artist - 2011

En los años veinte, el actor George Valentin es un ídolo del cine que tiene muchos fanáticos. Mientras trabaja en su último filme, George se enamora de una mujer ingenua llamada Peppy Miller, y al parecer ella siente lo mismo. Pero George no quiere engañar a su esposa con la hermosa y joven actriz. La creciente popularidad del sonido en las películas separa a los amantes potenciales, cuando la carrera de George viene a menos y la de Penny asciende.

Disponible en HBO Max.