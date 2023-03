“Fue una negligencia médica absolutamente”: Gonzalo Valenzuela se sinceró sobre la muerte de su hijo, Ringo

Gonzalo Valenzuela fue el primer invitado de la nueva temporada del “De tú a tú”, en donde junto a Martín Cárcamo abordó su cercana relación con la muerte.

El actor se sinceró sobre los angustiantes momentos que enfrentó tras la partida de su segundo hijo fruto de su relación con la argentina Juana Viale, quien lamentablemente murió en medio del parto.

“Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, fue una negligencia médica absolutamente”, relató de entrada Valenzuela sobre lo ocurrido con el pequeño.

“Yo veía a Juana que estaba en la tina con contracciones muy seguidas, la partera me decía que no fuera a la clínica, me mandó a comprar unos remedios, se los di, seguía igual, dije ‘no más’, la subí al auto y nos vinimos. Llegamos 10 minutos tarde”.

Ringo sufrió del ‘síndrome de aspiración de meconio’, líquido espeso y pegajoso que va a los pulmones y pone en riesgo al recién nacido, quien presenta problemas.

A raíz de esto, Gonzalo Valenzuela realizó una potente reflexión: “Yo tengo una relación cercana con la muerte. No le tengo miedo, la respeto”, dijo en el programa de Canal 13, en donde también recordó la partida de su hermano y de su padre.

“El duelo es dejar que te duela, y eso cuesta mucho. Creo que hasta el día en que me muera voy a sentir el dolor de no tener a mi mamá. Pero ese dolor hay que permitírselo”, sentenció.