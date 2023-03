Jorge Zabaleta y su lucha al sobrepeso: “Estoy jugando el segundo tiempo de vida y quiero estar sano”

Jorge Zabaleta reveló este lunes que está enfocado en su lucha contra el sobrepeso y que, a sus futuros 53 años, quiere “estar sano” para afrontar “el segundo tiempo de mi vida”.

La confesión del actor, que estos últimos dos años se ha consolidado en su nueva faceta de animador, junto a Pancho Saavedra y Pedro Ruminot, en la saga de programas “Socios” (“por la parrila” y “por el mundo”), de Canal 13, llegó en entrevista con lun.com, donde reconoció que durante las grabaciones de uno de esos programas “casi me morí”.

“Subí mucho de peso y llegué a los 100 kilos. Como mido 1,80 metros debería tener un peso ideal de 82. Además, en abril voy a cumplir 53 años, o sea hace rato que estoy jugando el segundo tiempo de mi vida y quiero estar sano”, afirma Zabaleta, quien padeció los trekking y safaris que realizó mientras grababa en África -junto a Saavedra- los episodios de “Socios por el mundo”.

EL cambio de Jorge Zabaleta

Gran parte de su cambio de actitud se lo debe a su amigo y partner de animación, Pancho Saavedra, quien le recomendó visitar al doctor para evaluar su situación con el sobrepeso.

“(El médico) me mandó a hacerme los exámenes y me salieron todos alterados: colesterol, azúcar, todos. Siempre los tuve dentro de lo normal”, reconoce Zabaleta, quien inició su tratamiento con un medicamento a base de metformina (para controlar la cantidad de glucosa -azúcar- en su sangre).

Es impresionante el cambio radical que uno siente a la semana, uno se siente como avión. — Jorge Zabaleta

“El sobre peso es la madre de todos los males, así que ahora estoy cuidando mi dieta: saqué todos los productos con harina como el pan, dejé todas las azúcares y ahora como harta proteína”, cuenta el actor, quien en este proceso tuvo que enfrentar uno de los cuidados que menos le gusta: las rutinas de ejercicios.

“Nunca me gustó el deporte ni el gimnasio, pero ahora estoy a full. Mi hija Milagros (16 años), seleccionada nacional de hockey, me obligó: me llevó a comprarme poleras y short deportivos porque no tenía. Desempolvé además unas zapatillas y aquí estoy haciendo rutinas hace dos semanas. Vengo al gimnasio sin falta”, afirma el rostro de Canal 13, quien reconoce el positivo cambio que ha visto en su salud gracias a las rutinas de ejercicios, medicamentos y alimentación saludable.

“Es impresionante el cambio radical que uno siente a la semana, uno se siente como avión. Para la gente sobre 40 o 50 años es importante tener una actividad física”, finalizó.