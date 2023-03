La confesión romántica de Gonzalo Valenzuela: Juana Viale “es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”

Este domingo, en el regreso de “De tú a tú”, Martín Cárcamo viajó primero a la playa de Maitencillo y luego a Buenos Aires para conversar con el actor Gonzalo Valenzuela. El también exjurado del Festival de Viña se encuentra radicado en el balneario de la V Región desde la pandemia. Junto con mostrarle a Martín su pasión por el box, disciplina a la que se hizo aficionado tras interpretar a un boxeador en una serie argentina, Gonzalo le presentó su casa, construida totalmente de madera, donde vive solo.

Consultado por sus tres hijos, Silvestre (15), Alí (10) y Anka (3), el actor dijo que los dos mayores viven en Buenos Aires con su madre, Juana Viale, mientras que la menor vive en Chile. “Me defino como un papá luchador. Un aprendiz”, dijo Gonzalo sobre su condición de padre.

En la segunda parte del programa, Martín viajó a Argentina y acudió al barrio bonaerense de San Isidro, en el club deportivo Perú Beach, donde conoció a los tres retoños del actor, todos muy aficionados al deporte, tal como su padre.

Su carrera como actor

Acerca de su carrera profesional, Gonzalo indicó que fue Liliana Ross quien lo descubrió y lo llamó para integrarse al elenco de la obra de striptease masculino “Sinvergüenzas”. Recordando a su personaje en la obra, apodado “El Manguera”, Gonzalo aseguró que usaba una prótesis para la escena final, cuando todos los personajes hacen un desnudo total frente al público.

“Lo fui a comprar con la Lily. Fuimos a un sex shop, era de látex”, confesó. Luego de un saludo de su ex compañero en “Sinvergüenzas”, Rodrigo Muñoz, Gonzalo recordó que para la última función Rodrigo le hizo una dolorosa broma: le echó ají picado a dicha prótesis. “Me tiré encima, me agarraron entre todos, lo quería matar”, confesó sobre su reacción.

En torno al mito generado por el personaje del “Manguera”, Valenzuela señaló que le ha sido beneficioso y perjudicial a la vez. “Para mí ha sido un karma, porque lo encuentro lo más ordinario que hay. A mí me trajo serios problemas, porque entre los varones no hay nadie que me tolere, generaba bronca”.

Al éxito de esa obra le siguió el de “Machos”, teleserie de Canal 13 donde Gonzalo, en el rol de Adán Mercader, tuvo que hacer escenas que se asemejaban mucho a su propia historia de hijo de un padre machista. “Esa teleserie fue algo perfecto. Pone a este padre con sus machos y al final son puros problemas de hombres criados bajo esto”, dijo sobre la producción.

Juana Viale

Fue gracias a esa teleserie que lo reclutaron por primera vez para hacer una serie en Argentina, donde además conoció a su primera mujer, la actriz y presentadora Juana Viale. “Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia (...) Lo pasamos muy bien, fuimos muy partners. Voy a estar muy agradecido de Juana toda la vida porque fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”, sostuvo sobre Viale, con quien estuvo 9 años.

También recordó el fallecimiento de su segundo hijo, Ringo, al momento de nacer. “Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, fue una negligencia médica absolutamente. Yo veía a Juana que estaba en la tina con contracciones muy seguidas, la partera me decía que no fuera a la clínica, me mandó a comprar unos remedios, se los di, seguía igual, dije ‘no más’, la subí al auto y nos vinimos. Llegamos 10 minutos tarde”, contó.

“Yo tengo una relación cercana con la muerte. No le tengo miedo, la respeto. El duelo es dejar que te duela, y eso cuesta mucho. Creo que hasta el día en que me muera voy a sentir el dolor de no tener a mi mamá. Pero ese dolor hay que permitírselo”, admitió el actor acerca de sus pérdidas.