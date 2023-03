Andrea Dellacasa factura a lo Shakira con cuenta en Unlok: “Tengo tres poetas que me mandan sus versos”

Andrea Dellacasa la está rompiendo en España. La modelo argentina y que en Chile participó de varios programas de TV, ahora está en Ibiza y facturando, como dice Shakira, gracias a su cuenta Unlok.

En entrevista con LUN, explicó que “me va increíblemente bien, tengo muchos suscriptores, pero no te puedo decir cuántos. Para mí es el ingreso más importante en este momento”.

“Mis suscriptores que pagan 10 dólares al mes, participan de una comunidad como Instagram, comparten inquietudes entre ellos y a mí también me escriben con mensajes directos y positivos. Varios cada mañana me envían sus buenos días, tengo tres poetas que me mandan sus versos, no sé si los crean ellos o los copian”, explicó.

De hecho la modelo precisó que hay uno suscriptor que “me pregunta por Lucy, mi chihuahua que adopté acá en Ibiza”.