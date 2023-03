Aníbal Pachano dejó a todos con la boca abierta: “Tengo seis tumores en mi cabeza”

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de duelos en “Aquí se baila”, donde cuatro parejas cayeron en la zona de eliminación, de acuerdo a la opinión del jurado compuesto por Neilas Katinas, Karen Connelly y Aníbal Pachano.

El primer duelo en el estelar conducido por Sergio Lagos enfrentó a la pareja de Nicole Moreno y Pascual Acuña, quienes bailaron la salsa “Y ahora quién”, de Marc Anthony, contra Kurt Carrera y Yenima Muñoz, quienes bailaron el merengue “A pedir su mano”, de Juan Luis Guerra.

En los comentarios, los jurados coincidieron en que Nicole debe relajarse más muscularmente, aunque ha tenido grandes mejoras. En tanto, Karen, Aníbal y Neilas criticaron los problemas de memoria coreográfica de Kurt, quien se perdió en la coreografía, dejando varias veces sola a Yenima. En una decisión unánime, Nicole y Pascual ganaron el duelo.

Aquí se Baila Canal 13

El segundo duelo enfrentó a Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, quienes bailaron la salsa “Magdalena, mi amor”, de Dark Latin Groove, contra Emmanuel Torres y Daniela Acevedo, quienes bailaron “The way you make me feel”, de Michael Jackson.

En una decisión dividida, Geraldine y Juanfra ganaron el duelo.

El tercer duelo de la noche enfrentó a Claudio Moreno y Laurita Vásquez, quienes bailaron el jive “Faith”, de Stevie Wonder y Ariana Grande, contra Tati Fernández y Diego Espinoza, quienes bailaron “Cosas de la vida”, de Paloma Mami. Tras las presentaciones, Tati se emocionó por hacer su primer baile contemporáneo, centrado en las relaciones tóxicas y de maltrato.

En su evaluación, los jurados calificaron a Tati y Diego de maravillosos, emotivos e impecables. En tanto, Claudio y Laura fueron criticados por una presentación larga y repetitiva y por la falta de memoria coreográfica del participante. Sobre esto último, Aníbal ejemplificó con su propio caso.

“Tengo seis tumores en mi cabeza, dos se sacaron, y obviamente mi memoria en la corta distancia no retengo”, dijo el jurado. “Nosotros sabemos lo que significa tocar fondo y volver a surgir. Esto que he vivido hoy aquí me ha hecho llegar al fondo, reconocerme y poder salir adelante”, sostuvo por su parte, emocionado, Moreno. En fallo unánime, el duelo lo ganaron Tati y Diego.

La última presentación de la noche fue la de Janis Pope y Felipe “Negro” Basáez, quienes bailaron el chachachá “Dímelo”, de Marc Anthony y en una decisión unánime, quedaron eximidos de tener que pasar a la zona de eliminación.

Así, las tres duplas en quedar hoy en la zona de eliminación resultaron ser Kurt Carrera y Yenima Muñoz, Emmanuel Torres y Daniela Acevedo, y Claudio Moreno y Laurita Vásquez. En el capítulo de mañana se escogerán otras cuatro parejas, y una de las siete se convertirá en la próxima eliminada del estelar de talento.