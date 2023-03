Paty Maldonado recuerda gesto de apoyo de Karol Lucero durante difícil momento en “Mucho Gusto”

Karol Lucero estuvo de invitado la noche del lunes a “Tal Cual”, por las pantallas de TV+, instancia en la que Patricia Maldonado aprovechó de hacerle un íntimo reconocimiento, tal como se aprecia en el video del YouTube.

“La Paty te adora”, comentó José Miguel Viñuela al recibir al ex Yingo. “Es verdad”, confirmó ella. “Trabajamos bastante tiempo juntos en Mega”.

A continuación la opinóloga hurgó en el baúl de la memoria. “Siempre recuerdo, y no tengo por qué no recordarlo: hubo un momento en que no lo pasé muy bien en el programa, se cometieron bastante injusticias conmigo”, a pesar de que igual “les tengo cariño”, hizo el alcance.

“Todo el mundo se corrió”

“Me recuerdo que en un momento complicado la única persona que se acercó a abrazarme y decirme ‘siento mucho lo que está pasando, no me parece que sea justo esto’, fue Karol”, aseguró. De todos modos, aclaró que más tarde recbió el llamado de Viñuela y de Luis Jara.

No obstante, “todo el mundo se corrió”, disparó respecto a los demás integrantes del equipo de “Mucho gusto” (Mega) en aquel tiempo ese entonces. En consecuencia, el gesto Karol “se agradece”, enfatizó. “Eso significa ser un buen ser humano, que no está pendiente del ‘yo no voy a decirle nada porque me voy a quemar’”.

“De eso no me voy a olvidar nunca”, concluyó en reconocimiento a Karol.

Cabe recordar que ambos dejaron el matinal de la señal privada en octubre y noviembre de 2019, en tiempos del estallido social. Maldonado, de hecho, había estado en el programa matutino desde hacía muchos años. Desde el 2003, para ser específicos.