Sex/Life segunda temporada: conoce las películas que puedes ver si te gusta esta serie de Netflix

La serie “Sex/Life” es una serie dramática de televisión estadounidense que se estrenó en Netflix en 2021, que a pocos pasó desapercibido, al despertar un debate sobre su representación realista de la sexualidad femenina o los estereotipos de género.

La serie se centra en la vida de Billie Connelly (interpretada por Sarah Shahi), una esposa y madre de dos hijos que vive en los suburbios de Connecticut, pero que anhela su pasado salvaje y sexual en la ciudad de Nueva York.

Su primera temporada tuvo gran repercusión, ganándose una segunda temporada que ya fue estrenada dentro de la plataforma y que a muchos provocó conversaciones ‘incómodas’ sobre como la identidad sexual, la monogamia, la maternidad y el deseo.

Si amaste esta segunda temporada y deseas ver más programas similares, pues conocerás una lista de programas similares dentro de Netflix.

Contenido similar a ‘Sex/Life’ dentro de Netflix

A través de mi ventana - Película

Hace mucho tiempo que Raquel está enamorada de su vecino, Ares, y lo observa en secreto sin atreverse a hablarle. ¿Conseguirá que se enamore de ella?.

Cincuenta sombras de Grey - Película

Un herido Christian Grey intenta convencer a la reticente Ana Steele de que vuelva a formar parte de su vida. A cambio, ella le exige un nuevo acuerdo antes de aceptar: no más reglas. Sin embargo, cuando la pareja empieza a ser más confiada y a tener una cierta estabilidad, aparecen dudosas figuras del pasado de Christian decididas a interponerse en su relación.

Fidelidad - Serie

Un matrimonio aparentemente feliz empieza a tambalearse cuando se pone en entredicho la fidelidad del marido y ambas partes acaban dejándose llevar por otros deseos.

Perversa Adicción - Serie

Una exitosa mujer de negocios pone a su familia, a su carrera y a su vida en la línea para satisfacer su adicción al sexo.

Esta noche duermes conmigo - Película

Una periodista cuyo matrimonio ha perdido la chispa debe elegir entre su marido, distante pero cariñoso, y un exnovio más joven que vuelve a aparecer en su vida.

Mirada indiscreta - Serie

Miranda es una voyeur incontrolable y hacker extremadamente hábil. Un día, su destino cambia cuando conoce al hombre de sus sueños. Pero, ¿será él lo que ella esperaba?

365 días - Película

Massimo es miembro de la familia de la mafia siciliana y Laura es directora de ventas. En un viaje a Sicilia tratando de salvar su relación, Laura es secuestrada por Massimo, quien le da 365 días para enamorarse de él.

Gypsy - Película

En este inquietante thriller, la psicóloga Jean Holloway entabla unas relaciones peligrosas e íntimas con las personas cercanas a sus pacientes.