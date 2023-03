5 fotos que resumen el amor entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Los eternos novios. Desde hace casi 2años el cantante español quedó enamorado a la extenista rusa Anna Kournikova. Ella fue la protagonista de su videoclip Escape y desde entonces no se han separado. Su amor ha florecido con tres hermosos niños y se mantiene estable, pese a los efusivo que es el artista con sus fans, a quienes las besa y las abraza.

Han sido muy discretos con su romance, tratan de guardar silencio o se limitan en dar detalles sobre ellos, quizá esta sea la fórmula secreta por la que aún se mantiene como una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

La prensa siempre ha tenido curiosidad sobre si alguna vez tomarán la decisión de sellar su amor con una boda civil o eclesiástica, pero los dos siempre han dicho que esto no es primordial para ellos.

“La verdad es que nunca pensé que fuera algo importante, tal vez porque vengo de padres divorciados. Pero no creo que se quiera más a alguien por un papel. (...) Cuando has estado con alguien durante mucho tiempo, no creo que el matrimonio vaya a unirnos más”, le explicó el intérprete de Héroe al programa de la CBS Sunday Morning.

Sin embargo en 2019, Anna apareció en una de sus fotos de Instagram con un anillo en su dedo anular izquierdo, por lo que inmediatamente la prensa especuló que se habían comprometido y pronto se casarían. Al poco tiempo ella cambió su perfil en la popular red social e incluyó el apellido Iglesias.

Kournikova ha demostrado que también está muy enamorada de Enrique, por lo que aprendió a hablar español. Durante una visita México años atrás, la rusa habló fluidamente el idioma del cantante: “Hablo poquito español y es muy difícil para mí contestar, pero entiendo mucho. Pero es muy difícil porque soy de esas personas que le gusta saber qué es lo que voy a decir y si cometo errores.

Durante una entrevista al programa Hoy Día, Iglesias confesó que lo que más le enamoró de la extenista es que ella es “divertida, independiente, luchadora, muchas cosas. Pero si te soy sincero, nunca me imagine que pudiera estar en una relación tantos años”.

Dave Meyers, director del videoclip Escape, reveló más tarde que a Enrique le gustaba Anna y le pidió que estuviera en el material. Ella aceptó, pero bajo la condición de que no podía haber beso. Así quedó estipulado en su contrato.

“Conseguí que Enrique Iglesias y Anna Kournikova estuvieran juntos (...) Así que escribí una escena en la que se besaban, a pesar de que ella tenía una cláusula en su contrato de no besar”, contó Meyers.

Se deduce que ella también quedó flechada por el cantante y por tal motivo ella misma no acató su cláusula.