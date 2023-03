“Aquí se baila”: Exbailarines de “Rojo” vienen a remecer la competencia de baile

Canal 13 no le hará la competencia fácil a los actuales participantes de “Aquí se baila”. La señal anunció el ingreso de una nueva pareja que buscarán remecer y dejar la grande en la carrera al gran premio del programa de baile. Pero, ojo, quedan dos duplas más.

La primera de ellas está compuesta por dos excompañeros de “Rojo”, Chantal Gayoso y Matías Falcón, quienes estuvieron acompañando a otros participantes en la primera temporada de “Aquí se baila”, Thiago Cunha y a Bárbara Moscoso, respectivamente.

De Rancagua al mundo

Según contó Chantal, partió bailando desde que tiene uso de razón y tempranamente fue becada en una academia de danza de su natal Rancagua, formándose en jazz y danza espectáculo.

Luego, aún en el colegio, empezó a lucirse como bailarina en lugares tan importantes como el Festival de Dichato, el Festival de Viña del Mar y posteriormente en la temporada 2018 de “Rojo”, donde fue una de las participantes más recordadas y obtuvo el quinto lugar.

“Lo que en esta temporada quiero conseguir es pasar a la final. En ningún programa donde he estado lo he logrado, siempre me pasa que pierdo justo antes. En ‘Rojo’ salí quinta y desde el cuarto en adelante bailaban en la gala final, entonces me quedé con las ganas. Sería un honor lograrlo ahora, hacer el montaje final”, afirmó la bailarina que obtuvo el noveno lugar de la temporada 1 de “Aquí se baila”.

El folclorista

Matías, por su lado, llegó a la danza gracias al folklore, tanto a la cueca como a los ritmos andinos de su natal Arica. Tras una gira universitaria bailando folklore por Italia, e iniciar sus estudios en tres carreras distintas, se decidió a dedicar su vida a la danza y se radicó definitivamente en Santiago.

En 2018 entró a “Rojo”, programa donde conoció a su hoy esposa, la bailarina Janisse Díaz, y a la misma Chantal Gayoso. “A mí me encantaban los programas de baile, siempre decía que me gustaría ser parte de eso. Siento que ‘Rojo’ fue mi universidad”, señaló.

“Yo no tenía tanta técnica, pero sí harta pasión y me subí al carro rápidamente. Gracias a eso llegué a la gala final de ese programa”, indicó el bailarín que obtuvo el tercer lugar de la primera temporada de ese programa.

Éste será su debut como figura en el programa, ya que entrará no como acompañante sino como dupla de igual a igual con Chantal.

“Chantal se ve ruda, pero es un ángel. Con ella tuvimos rivalidad en la primera temporada de ‘Rojo’, pero desarrollamos un lazo de compañeros de trabajo y generamos una linda amistad. Agradezco tener la oportunidad de estar a la par con ella. Mi intención es lograr que Chantal brille en su máximo esplendor”, comentó sobre su compañera.