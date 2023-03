Aracely Arámbula presume a su novio y le muestra amor: dicen que sí es un caballero, “no como LuisMi”

Aracely Arámbula es una de las actrices más famosas y exitosas que ha participado en numerosas telenovelas como La Doña, Soñadoras y Corazón salvaje.

La famosa tiene una carrera muy sólida, pero en el amor no le va muy bien, y es que terminó su relación con Luis Miguel en el 2009, tras tener dos hijos Daniel y Miguel.

Desde que terminaron la actriz ha tenido que sacar a sus hijos adelante sola, sin la ayuda del cantante, pues no la ayuda, no ve a sus hijos, ni les pasa pensión.

Sin embargo, parece que la protagonista de La patrona ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, y con un guapo actor.

Se trata de Alejandro de la Madrid, con quien trabajó en La Rebelión, y de hecho era su esposo en la serie.

Parece que el amor traspasó las pantallas y según reportan medios mexicanos, la actriz tendría una relación con el famoso actor mexicano desde principios del año pasado.

El mensaje que Aracely Arámbula le dedicó a su supuesto novio Alejandro

En enero del año pasado, Aracely Arámbula publicó unas fotos con Alejandro de la Madrid, en el que además le expresó su amor.

“Trabajando con mucho AMOR para ustedes aquí les presento a mi marido en La Rebelión de las Esposas aquí Mauricio y Monica 👩‍❤️‍👨❤️ me encanta comenzar el año con este proyecto que me emociona muchísimo!!! 😃”, dijo la actriz.

Además, se mostró feliz de trabajar con su supuesto novio. “Me alegra muchísimo coincidir porque si lo planeamos no se da y que Alegría poder trabajar de nuevo mi adorado @alexdelamadrid me rio tanto contigo gozo las carcajadas !!! 🎊 😂 y que lindo después de tanto tiempo de un gran cariño y ahora reunidos aquí”.

En las fotos se ven muy felices, compenetrados, y no quedan dudas que hay química, además que resaltan que se ve que es todo un caballero, pues no solo se ve feliz, también la hace reír, como ella misma lo dice, a diferencia de Luis Miguel.

“Mira lo feliz que se ve con él”, “este hombre sí está guapo y es un caballero, no como Luis Miguel”, “él sí la hace reír y la trata como reina, no como el ex que ni la pensión para los hijos le da”, y “este hombre sí te lo mereces mi Ara, no a Luis Miguel”, fueron algunas de las reacciones en redes.