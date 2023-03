“Cuando le gusta el hombre de verdad, no se pone...”: Jordi Castell reveló un particular secreto de seducción en “Tal Cual”

Durante el último capítulo de “Tal Cual”, los panelistas Paty Maldonado, José Miguel Viñuela y Jordi Castell hablaron sobre el vínculo entre el poder y el sexo.

A partir de esto, el fotógrafo reveló una particular forma de conquistar que realiza una amiga: “Anda sin calzones solo cuando le interesa de verdad un hombre”, comentó.

“Cuando le está empezando a gustar (el sujeto en cuestión) va con calzones a la cita”, relató. “Ella es mayor ya, tiene mi edad, y es regia”, aseguró.

Tras el asombro de Paty Maldonado, el exPrimero Plano tuvo que explicar más en profundidad esta acción: “Pero cuando le gusta el hombre de verdad, no se pone calzones (...) le dice que no se puso calzones; no le muestra nada, no se manda el Sharon Stone (de Bajos Instintos) ni nada”.

“¿Cómo cuentas esas cosas aquí?”, lo interrumpió Viñuela, esto mientras Maldonado se tapaba la cara de vergüenza.

“Es una vieja cincuentona, tiene dos años menos que yo”, confesó. “Y es su primera estrategia”, sentenció.