Emotiva escena en la “Ley de Baltazar”: Anita le pide conmovedor favor a Josefa

Anita es el personaje que interpreta Fernanda Salazar en “La Ley de Baltazar”, quien fue diagnosticada con un avanzado cáncer de mama. Al regreso a su natal Cochamó, llegó la hora de enfrentar la realidad y conversar con sus cercanos sobre el pronóstico que le entregaron en una clínica de Santiago.

Es así que Anita conversa con Josefa, la nueva pareja de su exmarido, y le hace una dura y particular pregunta con respecto a su hijo, que enterneció y a la vez, emocionó a los televidentes.

“Tú crees que si de aquí a un tiempo más sigues con el Feña y yo ya no estoy, ¿podrías seguir leyéndole cuentos al Mati?”, pidió.

“Para mí es muy difícil plantearte esto que te estoy diciendo, pero me imagino que si no estoy, me gustaría que él estuviera con una persona que lo pudiera regalonear”, le dijo.

Luego se ve que Gabriel, pareja de Anita, le llamara la atención por decirle a Josefa que le leyera cuentos a su hijo, quien reaccionó pésimo.