“En algún momento de la vida lo voy a hacer”: Carla Jara reveló que tiene intenciones de cambiarse el apellido del papá

Carla Jara estuvo como invitada en “Buenas noches a todos”, en donde reveló que la ausencia de su padre la ha llevado a tomar varias decisiones en su vida, entre ellas: tener intenciones de cambiar sus apellidos.

En la entrevista junto a Eduardo Fuentes, la actriz de 38 años profundizó sobre el abandono que sufrió de parte de su progenitor cuando tenía solamente 6 años.

“Cuando chica sí, me lo cuestioné. Pero después, a medida de que van pasando los años, me he preocupado de hacer terapia, de perdonarlo, de entenderlo, para yo poder avanzar en mi vida”, sinceró ante la pregunta del animador de TVN.

“Cuando yo era más chica estaba siempre a la defensiva, porque obviamente no quería que me volvieran a abandonar, no quería que me hicieran daño, no quería que volviera a pasar, que alguien me volviera a romper el corazón”, explicó.

A raíz de esta situación, Carla comenzó a ir al psicólogo como a los 16 o 17 años para así “poder entender un poco esto, aceptarlo y desde ahí soltarlo”.

Asimismo, reveló que le “encantaría” cambiar el apellido de su padre: “Llevo su apellido, que me encantaría cambiármelo. Me encantaría llevar el apellido de mi mamá. Sería Carla Cádiz”, comentó.

“No es tan fácil”

Tras esta revelación, Eduardo Fuentes le consultó sobre por qué aún no concreta esta acción, a lo que aseguró que no es un trámite fácil ni que se pueda tomar a la ligera “por el cambio de los hijos, las cosas a su nombre... no es como tan fácil”.

“Pero creo que en algún momento de la vida lo voy a hacer, para darle este regalo a mi mamá, porque es la que me ha sacado adelante finalmente en estos 38 años que tengo”, manifestó.

Finalmente, Carla enfatizó en el importante rol de su progenitora: “Ha hecho que me convierta en la mujer que soy. Si bien fue muy estricta conmigo, yo le agradezco que haya sido así, porque quizás me hubiera desviado del camino”, sentenció.