“La caricatura que se hace de la mujer”: María José Quintanilla reflexiona en torno al 8M

La cantante y rostro de Mega María José Quintanilla realizó un análisis acerca de los desafíos pendientes para mejorar como sociedad en el objetivo de formar una comunidad paritaria, a raíz de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en conversación con En el Ciudadano ADN.

La intérprete reflexionó acerca de los inicios de su carrera artística y cómo fue forjando un camino en la industria del entretenimiento.

“Yo no fui criada en la cocina, que es como un poco la caricatura que se hace de la mujer. Fui criada yendo a la cancha los domingos”, inició sus palabras la ex participante de “Rojo”.

“Una vez me senté en una reunión y lo primero que me dijeron fue ‘¿estás soltera o quieres tener hijos?’. Y la primera pregunta que tuve en la mente fue ‘¿si fuera hombre, me estarías preguntando lo mismo?’”, reflexionó María José.

Estigmas que pesan sobre las mujeres

Durante su carrera, que tuvo sus inicios muy joven, la cantante ha debido enfrentar diversos estigmas sólo por el hecho de ser mujer.

“Me pasó muchas veces que dijeran ‘ay, está enojada’, ‘es que ella es histérica porque quiere ser profesional’, versus el ‘este hombre va a llegar lejos porque sabe lo que quiere’”, aseguró la artista.

María José aprovechó la instancia para recordar que, como sociedad, “que ir mejorando todos los días… más que por nosotras, yo creo que es por las que vienen”.

“Creo que se ha avanzado harto. Pero espero que se avance en la igualdad salarial, de todo corazón… sobre todo por aquellas profesionales que se sacan ‘la miércoles’ estudiando y que les afecta más”, comentó Quintanilla sobre los desafíos pendientes.