La determinación de Carla Jara tras sus embarazos perdidos: “No tengo nada más...”

Carla Jara tuvo un inicio de año complicado, porque perdió su tercer embarazo, en el que le extirparon la trompa derecha, la única que le quedaba, porque en su primera pérdida debieron sacarle la trompa izquierda. Y en marzo del 2022, se sometió a inseminación artificial que tampoco tuvo frutos, ya que lo perdió durante abril.

Sobre este último caso, que fue fecundación in vitro y a la cual le habían puesto todas sus esperanzas. Carla Jara manifestó en su momento a LUN que “esta vez íbamos súper seguros, porque entre todos los estudios que me hicieron descubrieron que soy intolerante al gluten, así que cambié mi alimentación para desinflamar el cuerpo. Esta vez mis ilusiones fueron altas, súper altas, porque estaba apostando a mis últimas posibilidades, mis últimos huevitos”.

Ahora en el programa Buenas Noches a Todos se confesó con Eduardo Fuentes sobre el tema. “Estoy viva, estoy sana y de aquí para adelante no más, por ahora, nos olvidaremos del tema porque ya no me quedan huevos, no tengo nada más que implantarme”, expresó.