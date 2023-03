Lucas Crespo sacó aplausos con respuesta a venezolana que criticó belleza de las chilenas

El tiktokero Lucas Crespo, quien se hizo conocido por su video viral contra los cuicos mal educados que no saludaban a los trabajadores de su universidad, hizo noticia nuevamente, pero esta vez tras responderle a una ciudadana venezolana que se jactó de ser la sensación del bloque y decir que “las chilenas son las más feas de América...Desde que llegué no tengo competencia, bebé”.

Ante esto, el hombrón salió en defensa del género femenino nacional y destacó sus múltiples cualidades, recibiendo más de 15 mil corazones en su Instagram.

“Señorita, yo creo que, primero que todo, usted está compitiendo sola, porque con esa actitud no le gana a ninguna chilena....”, dijo el estudiante de sicología.

“La chilena además de ser guapísima, es una mujer trabajadora, esforzada, luchadora, solidaria, cariñosa, de piel, buena madre, fiel. Bueno, fiel algunas, pero son leales”, señaló.

Además, destacó que “la mujer chilena puede ser preciosa, y estar con un hombre feo, que no tiene ningún peso, porque lo ama ¿Me entiendes el nivel de nobleza que implica? En cambio la venezolanas que yo he conocido, no hay que generalizar, pero muchas de ellas son más superficiales, más materialistas, más frías”, dijo sin pelos en la lengua.

“Me encantan las chilenas”

“Y sí, (las venezolanas) son preocupadas de estar maquilladas, algunas veces operadas, pero yo creo que la mujer chilena además de ser guapísima, es la suma de su belleza con su personalidad, la que la hace tan grande. Y a mí, personalmente, me encantan las chilenas”, reflexionó.

“Y yo señorita, creo que le falta un poco de humildad, porque sí, las venezolanas pueden ser muy lindas, usted puede ser muy linda, pero las chilenas también son muy lindas, y a eso, sumado a la gran personalidad... Entonces, no crea que usted no compita, porque está muy arriba. No, porque en Chile hay mujeres tan guapas como usted o mucho más guapa que usted”, le recalcó.

“Así que, de tarea la mando a recorrer Chile de norte a sur, de extremo a extremo, para que vea la belleza única de este país que, además, es muy variada y distinta...para que aprenda el valor de la mujer chilena”, sentenció.

Reacciones

“Te faltó decir que podemos hacer varias cosas a la vez, andar en bici y masticar chicle que hablamos de corrido y leemos bien y lo último y no menos importante, tenemos cejas propias y no pintadas ní tatuadas...”, “Soy Venezolana y siento verguenza ajena por ese tipo de comentarios. Todos somos únicos”.