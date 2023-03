“Me fui presa y en pelota”: Pamela Leiva reveló el desenlace de la historia con el garoto

En el último capítulo del podcast “Diario de un Apocalipsis”, que realizan los standuperos Pamela Leiva y Vicho Viciani y se encuentra disponible en Spotify, la comediante reveló los detalles de la historia que quedó inconclusa en su rutina del Festival de Viña del Mar 2023, según consigna La Cuarta.

“Les quiero contar en exclusiva que mi toma de detención en Río de Janeiro en pelota en un motel fue verdad”, inició la anécdota entre risas.

“Me fui presa y en pelota. te juro que esa noche lo pasé tan como el hoyo, estaba tan asustada, tenía tanto miedo…”, añadió.

Pamela comentó que lo único que pensaba entonces era: “yo se que en algún momento de mi vida me voy a reír de esto, lo juro”.

¿Y qué pasó entonces?

Leiva reveló que, cuando la liberaron, llamó a una de sus mejores amigas por teléfono y le contó: “Hueona, no sabí lo que me pasó. Hueona, me tomaron presa, estaba en pelota en un motel”.

Su amiga de inmediato le respondió: “te acaban de regalar tu rutina para Viña”. La humorista aclara que cada vez que le sucede algo malo, ella intenta pensar en lo valioso que puede rescatar de esa situación. “La vida me regaló esta historia para llevarla a Viña”, explicó Pamela.

“Fue una historia muy bonita fue un hecho traumático como todo lo que cuento pero que tuvo una razón de ser”, se explayó.

Y, por último, el desenlace de la historia: “cuando nos dieron la libertad, con el garoto nos fuimos a otro motel”, contó estallando de la risa.

Revisa parte del podcast