“Necesitaba estar con alguien cercano”: Jorge Zabaleta reveló que tuvo que viajar para “darse un tiempo” tras distanciarse de su esposa

“Socios por el mundo” estrenará su nueva temporada durante este jueves, en donde podremos ver a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta recorriendo India, Tailandia, Japón y Uganda. Sin embargo, este viaje es especial para el actor, puesto que volvió a dos países que visitó hace 21 años, cuando se distanció temporalmente de su esposa, Francisca Allende.

Según las declaraciones que hizo el talento a TiempoX, en ese entonces: “Necesitaba darme un tiempo, mi hermana estaba en Nepal, le escribí y me fui para allá. Necesitaba estar con alguien cercano”, recordó.

Ya han pasado 20 años desde esa aventura, pero “India prácticamente igual y Tailandia se pegó un salto… Es impactante hoy en día, volvería mil veces”, sostuvo Zabaleta.

Aunque claramente hay diferencias. En relación a esto, Jorge explicó que cuando viajó a sus 20 lo pasó “increíble” y fue a diversas fiestas. Mientras que ahora, grabando el programa de Canal 13, quedó maravillado del avance turístico.

80 días separados

Posteriormente, Jorge Zabaleta fue consultado sobre cómo fue estar separado de su esposa e hijos por 80 días: “Para mí es importante hacer todo lo que tengo ganas hacer, todo lo que tengo en la cabeza y desarrollar todos esos proyectos… La vida pasa rápido, ayer tenía 25 y hoy 53, y no lo puedo creer, en un abrir y cerrar de ojos”.

“Lo he pasado bastante bien en la vida y no quiero que se acabe… Si no, uno andaría triste todo el día. (Mi esposa e hijos) Me conocen, saben cómo soy, saben que es muy importante viajar, moverme, no puedo estar mucho tiempo en un lugar, me voy de vacaciones y la semana me quiero ir”, concluyó.