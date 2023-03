“A las viejas cahuineras”: El furioso descargo de Diego Sánchez por críticas a Yamila Reyna

El futbolista Diego Sánchez envió un furibundo mensaje a todos quienes criticaron a Yamila Reyna por haberlo perdonado y les pidió que si quieren molestar a alguien que sea a él y no a la animadora de TVN, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

“Por este medio quiero decirle a toda la gente venenosa que no tiene vida, que se cree tener el derecho de darnos una " “opinión” o algún “consejo” (que jamás hemos pedido y jamás pediremos) no sean tan patudo y no se hagan los vida perfecta”.

La furia de Mono Sánchez

Esto tras los comentarios mala onda que recibió la comediante argentina en el Día Internacional de la Mujer, tras haberse reconciliado con el jugador, tal como se vio en las fotos que se filtraron en el matrimonio, donde salían besándose.

“Creo que esa gente venenosa tiene una vida muy mala y que quiere ver a los demás de la misma forma pero no es así la cosa. No se tomen atribuciones porque no saben realmente lo qué pasa entre Yamila y yo y tampoco tienen porque saberlo”.

Finalmente, les pidió que si quieren andar de haters por la vida, lo hagan contra él y no hacia la actriz.

“Le pido toda esa gente de vida perfecta que si quieren opinar, criticar o tirar mierda háganlo conmigo y no con Yamila, yo no tengo ningún problema en lidiar con gente de ese tipo. Espero que tengas linda tarde y una hermosa vida. Un abrazo a todos los reales”.

“Estaré atento mensajes y opiniones, porque tengo ganas de bloquear a la gente venenosa y a las viejas cahuineras”, sentenció.

“Empodérate y no aceptes menos de lo q mereces!!”, “Primero empieza por tí....después acepto tu mensaje que es significativo para las mujeres, “Te mereces ser respetada y amada ...eso solo depende de tí...aprende a estar sola y no depender emocionalmente de nadie”, fueron algunos de los comentarios que recibió Yamila en su red social.