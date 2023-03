Daniela Aránguiz recibe tierno regalo y da las gracias “a todos los que me dan demostraciones de cariño”

Daniela Aránguiz ha tenido días complicados luego de la guerra de comunicados con su marido Jorge Valdivia. El exfutbolista anunció acciones legales en su contra, tras acusarla de violencia intrafamiliar y además de robo y destrucción en su departamento de soltero.

Bueno, luego de que pasaran algunos días de estos hechos, Aránguiz anunció que se suma al café concert de Patricia Maldonado “Las Indomables”, mientras que desmintió con todo que tuviera un acuerdo con el “Mago” para dejar los medios de comunicación el 31 de marzo.

LEE MÁS: Todo sobre Daniela Aránguiz en Publimetro

Ahora apareció en las redes, para mostrar un tierno y exquisito regalo que le hicieron. “Miren qué hermoso lo que me regalaron, me siento muy querida, le quiero dar las gracias a todos los que me dan demostraciones de cariño”, dijo, mostrando un café con un corazón.

“No sé cómo retrIbuir ese cariño”, manifestó.