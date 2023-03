“Eso es de farandulera”: Pancha Merino contó que sus hijos la retaron después de pelar al “Colombiano”

En “Tal Cual”, Jordi Castell dedicó un momento para destacar el rol de mamá de Pancha Merino y alabar a los hijos que tiene. El fotógrafo y José Miguel Viñuela señalaron que eran un amor, encantadores y lindos.

“Tu hijo te cuida harto”, señaló el animador, que fue confirmado por la actriz. Ella contó que siempre le pregunta cómo le está yendo, cómo le va en el programa, cuántos días está.

A propósito de sus hijos, Pancha recordó el episodio cuando increpó al comentarista de moda de Gala del Festival de Viña, el “Colombiano”, de quien señaló que nadie sabía quién era; y la retaron por caer en pelambres.

“Es poco fino”

“Mamá, eso es de farandulera y tú prometiste que no ibas a hacer nunca más farándula”, le dijeron sus hijos. Ella argumentó que se defendió de los dichos, pero sus hijos insistieron, “mamá, tú tienes que contestarle con respeto, no decir que el ‘Colombiano’ no es nadie, pero si te pones a pelarlo, entras a la farándula”.

“Tú juraste que no ibas a hacer nunca más farándula”, le recordó Dominic a Francisca, lo que encontró razón la actriz. Su hija Amanda agregó que “es poco fino, es poco distinguido que te pongas a pelar”.

Pancha admitió que sus hijos tenían razón, a pesar de que ella se había picado por los comentarios. Sus hijos le dijeron que después quedaba peor por responder en ese tono.