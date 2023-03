Javiera Mena recuerda cuando reveló que era lesbiana: “Yo me atreví y debo confesar que fui valiente”

En el nuevo capítulo de “La Divina Comida” estarán invitados Luis Gnecco, Marilyn Pérez, Marcos Llunas y la cantante nacional Javiera Mena. En un ambiente distendido, hablará sobre su rol como referente en la comunidad LGTB y cómo le contó a su familia que era lesbiana.

Específicamente se refirió a la portada de revista Cosas donde dice “me gustan las mujeres”. “Dije que era lesbiana, lo hice para conseguir novias jajaja, ahí me empecé a mover en el ambiente. Lo hice para visibilizar un poco, me daba rabia ir a discoteques y eran puros homosexuales hombres y no había lesbianas, y yo ¿dónde están las lesbianas?, cómo voy a ser la única”.

“Yo me atreví y debo confesar que fui valiente”, sostuvo.

En ese momento el actor Luis Gnecco le preguntó si le llegaron comentarios en contra. “Sí, mucha lesbofobia y homofobia, mucho odio”.

La reacción de su familia al enterarse

“Me apoyaron porque yo siempre lo sentí como: ¡qué bueno!, que bueno ser lesbiana la verdad, yo lo veía como algo bueno y creo que eso lo transmití, llevé a pololas muy chica a la casa y era como: “no me molesten, o sea porque todos pueden llevar a la polola y yo no”, eso se transmitió y mi familia lo entendió rápidamente”, explicó.