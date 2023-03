Mariano frena intromisión de Cristina y divide a televidentes en “La Ley de Baltazar”

La teleserie “La Ley de Baltazar”, ya en su recta final, sigue dando mucho de qué hablar y en las redes sociales los seguidores del melodrama se pronuncian sobre diversas escenas. Una que recientemente ha dividido a los fans es la parada de carros de Mariano (Gabriel Cañas) a Cristina (Francisca Imboden) por considerar que se entromete en lo que no le corresponde, tal como se aprecia en el video de YouTube.

La situación se originó cuando el protagonista acudió a la casa de se expareja para intentar retomar la relación. No obstante, Cristina le dijo que volvería con él sólo si se comprometían en matrimonio. Baltazar (Francisco Reyes) aceptó y se lo propuso.

De esta manera, ella ha comenzado a prepararse para regresar, mientras ya planifican los detalles del casorio.

Freno a la intromisión

De forma paralela, según revela un nuevo adelanto de la producción dramática de Mega, ella se acerca a conversar con el primogénito de su novio, Mariano, quien no ha ocultado el reproche a su padre tras enterarse de que Lucas es hijo de Margarita y Baltazar.

“Esto de la distancia con su hijo lo está poniendo muy mal”, le comenta Cristina sobre su pareja, en una manera de tratar de interceder por él ante sus hijos.

No obstante, Mariano le respondió en duros términos: “No te metas en los asuntos familiares”, disparó.

“Ya, pero yo me voy a casar con su papi...”, le contestó ella hasta que Mariano la interrumpe.

“Pero eso todavía no pasa”, le aclara él. “Todavía no, entonces tú ahora no eres nada nuestro”, respuesta que dejó a Cristina pasmada, con los ojos bien abiertos.

Revive la escena

Revisa las reacciones de los televidentes

La Cristina metida y todo siempre ha sido buena gente con el Mariano, mira el csm pesado, ojala se quede solo#LaLeyDeBaltazar — Ally González 🌸🍒 (@AllyGonzalez13) March 9, 2023

Jajajaja por unos segundos me volviste a caer bien Mariano 🤣🤣🤣 ahí quedaste Cristinita 😂😂#LaLeyDeBaltazar — Ana Maria (@AnaMari11026880) March 9, 2023

Ahí si me gustaste Mariano...parandole el carro a la trepadora#laleydebaltazar — BLOQUEADA (@Amparobarista) March 9, 2023

Mariano qlo insoportable!!!#LaLeydeBaltazar — Soa Carito del 38% y sus 8 gatitos... (@SoaCaroWM2022) March 9, 2023

Tan desagradables que es Mariano🤮#laleydebaltazar — Nelly C_Araya (@NellyCampos11) March 9, 2023

- El Mariano sosegando a la Cristina

- Yo... #LaLeyDeBaltazar pic.twitter.com/GDXSV8KU95 — Naga Bouchard 🐉 (@Nagahkiin) March 9, 2023

Te perdoné lo pesado Mariano ! con lo que le digiste a la arribista de la Cristina hemos olvidado lo desagradable que eres 🤣🤣#LaLeyDeBaltazar — Flo (@InfoFlo27) March 9, 2023

Por mi esta bien que se destruyan 1 a 1 mariano y Cristina 😁#laleydebaltazar — davidalex (@dmella1419) March 9, 2023

Me cae mal la cristina, pero mariano es un pelotudo y de seguro no es hijo de baltazar y ese va ser su peor castigo , si es que no se queda solo #LaLeyDeBaltazar — gloria 😄 (@yoyi3525) March 9, 2023

Todos amando a Mariano x decirle la verdad a la Metidita, digo, Cristinita. #LaLeyDeBaltazar — D. (@S1n15_T3R) March 9, 2023

Cristina desde que entró en esa casa se ha metido en todo lo que a querido la wna #laleydebaltazar — Flocufrana ⁰³²⁵ (@flocufrana) March 9, 2023

#LaLeyDeBaltazar

Que weeeena, en tu cara Cristina, por intrusa e invasiva te pasó 😂👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — Sara (@segbruce) March 9, 2023

Fíjate que estoy de acuerdo con Mariano. Que Cristina no se meta🙅🏻‍♂️ todavía no es tu familia!!!#LaLeyDeBaltazar — Carlos Etchepare Allup (@1carlosetchepar) March 9, 2023