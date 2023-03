Michelle Yeoh es favorita al Oscar a Mejor Actriz: Estas cinco películas te ayudarán a conocer su filmografía

Faltan pocos días para la entrega de los Premios Oscar en Los Ángeles, y cada vez más se van perfilando los grandes favoritos para llevarse alguna estatuilla en la gala.

Uno de esos favoritos es Michelle Yeoh, quien ha arrasado en las premiaciones previas, por su actuación en la aclamada ‘Everything Everywhere all at once’.

La actriz, de 60 años, puede ser desconocida para algunos, pero la realidad es que cuenta con una amplia filmografía de más de 40 películas, iniciando en 1984, a través de la industria cinematográfica que se desarrolla en Hong Kong.

Si quieres conocer la trayectoria de esta actriz, pues te invitamos a leer la siguiente lista de películas importante donde resalta su trabajo en la actuación.

Películas donde ha aparecido Michelle Yeoh

Tigre y dragón (2000)

Yeoh interpreta a Yu Shu Lien, una experta en artes marciales y mejor amiga del personaje principal Li Mu Bai (interpretado por Chow Yun Fat), en esta aclamada película de Ang Lee.

El mañana nunca muere (1997)

En esta película de James Bond, Yeoh interpreta a Wai Lin, una agente secreta china que se une a Bond para investigar una conspiración de medios de comunicación.

Memorias de una geisha (2005)

Yeoh interpreta a Mameha, una experimentada geisha que toma a la joven Chiyo bajo su tutela en esta adaptación cinematográfica de la novela de Arthur Golden.

Crazy Rich Asians (2018)

Yeoh interpreta a Eleanor Young, la madre de Nick, el personaje principal, en esta comedia romántica que sigue a una joven estadounidense que viaja a Singapur para conocer a la familia adinerada de su novio.

La momia: La tumba del emperador Dragón (2008)

Yeoh interpreta a Zi Yuan, una hechicera que ayuda al aventurero Rick O’Connell a derrotar a un emperador resucitado en esta película de acción y aventuras.